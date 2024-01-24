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報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

在家上班與公司不同州 恐被雙重課稅 專家教解決之道

記者顏伶如／綜合報導
家中遠距上班的勞工，若居住地點與雇主辦公室所在地位於不同州，就可能被雙重課稅，須透過抵稅解決問題。圖為德州居民Simon Trask在家中上班。(美聯社)
家中遠距上班的勞工，若居住地點與雇主辦公室所在地位於不同州，就可能被雙重課稅，須透過抵稅解決問題。圖為德州居民Simon Trask在家中上班。(美聯社)

在家中遠距上班的勞工人數，新冠疫情期間大量增加，某些勞工到了報稅季節可能面臨麻煩。福斯商業網(Fox Busienss)報導，如果居住地點與雇主辦公室所在地位於不同州，就可能被雙重課稅(double taxation)，但通常可以透過抵稅解決問題。

共有五州是以辦公室地點作為課稅依據，即使勞工並未實際置身州內工作。如果這些民眾在居住州無法獲得抵稅，等於被迫在兩州都要繳所得稅。

「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)說，許多遠距上班的勞工將在多州面臨繳稅義務，絕大多數情況下，由於勞工可以在居住州獲得抵稅，實際上不會導致兩邊都要繳稅。

瓦查克表示，但某些遠距勞工則比較吃虧，如果服務機構所在地的州政府訂有「方便雇主規則」(convenience of the employer)，可能導致兩州同時課稅，除非員工居住州並不課徵個人所得稅。

康乃狄克州、德拉瓦州、內布拉斯加州、紐約州賓州都有「方便雇主規則」，至於細節則各州略不相同。

瓦查克舉例說，紐約州課稅手段最積極，州法規定如果幫位於紐約的公司工作，雖然沒有在紐約的辦公室上班，薪資還是一樣要繳稅。他說，如果勞工同時在居住州還有工作，當地州政府可能不會為繳給紐約的稅提供抵稅。

許多州之間針對「方便雇主規則」訂有互惠協議，因此住在賓州卻為紐約公司遠距上班的勞工，不會被雙重課稅。

根據「稅務基金會」統計，全美有16州與華府特區訂有共計30項稅務互惠協議。住在馬里蘭州卻在賓州上班的勞工，不需要繳稅給賓州。

如果兩州之間沒有訂定互惠協議，某些州願意為遠距上班提供抵稅，但勞工必須兩州都提交稅表。瓦查克指出，在這種情況下，勞工最後只需要在兩州之間，繳交稅金較高的一方，不至於兩州都要繳稅。

家中遠距上班的勞工，若居住地點與雇主辦公室所在地位於不同州，就可能被雙重課稅，須...
家中遠距上班的勞工，若居住地點與雇主辦公室所在地位於不同州，就可能被雙重課稅，須透過抵稅解決問題。圖為西雅圖市居民Kailani Amine在家中上班。(美聯社)

勞工 賓州 紐約州

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