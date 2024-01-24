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報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

記者顏伶如／綜合報導

已經習慣每年4月有退稅可拿的許多納稅人，今年將發現竟然要補稅。華爾街日報報導，國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清，或趕在被國稅局追討之前提早一步申請協商。

國稅局統計顯示，大約500萬納稅人的欠稅金額在1000元以下，將近630萬納稅人欠稅在1000元至5000元之間，某些納稅人則欠稅數千元或超過百萬。

全國註冊稅務師協會(National Association of Enrolled Agents，NAEA)舉例指出，一名醫師自2019年之後就未報稅，欠稅高達100萬元，目前正向國稅局陳情；一名貸款仲介則從2013年之後就沒報稅，聲稱逃稅只要撐過十年，國稅局通常願意既往不咎。

2022年國會通過「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)為國稅局提供更多經費，國稅局得以向高收入、富人積極追稅。國稅局上周表示，數十名查稅員鎖定高收入族群，已經追回5億2000萬元欠稅。

稅務專家巴克納(Buck Buchanan)說，國稅局其實一直都知道哪些人欠稅，只是苦無經費去追討，「現在他們有了預算」。

領取固定薪資的納稅人欠稅原因可能在於所得稅預扣(taxes withheld)設定太少。如果自己或配偶找到待遇更好的新工作，或者獲得投資收入，應該檢查所得稅預扣，並向雇主填寫新的W-4預扣表格。

「零工經濟」(gig economy)趨於普遍是欠稅案例增加的另一個原因。從事「零工經濟」的民眾每季必須根據估計繳稅，否則報稅季節可能會被欠稅金額嚇到，還可能面臨罰款。

國稅局指出，截至2022年底，共計1860萬民眾欠稅，積欠稅金達3160億元。相較之下，2019年9月時，欠稅人數為1680萬人，欠稅金額3080億元。

在欠稅未繳的情況下，利息、罰款都持續累計，直到完全清償為止，因為納稅人越早處理越好。民眾如果沒有能力一次還清，可與國稅局協商還款計畫。在某些特例的情況下，欠稅的納稅人有機會與國稅局達成協議，償還獲得打折的欠稅金額。

2020年度與2021年度有欠稅未還者，4月1日前還清可豁免遲繳罰款。

國稅局 報稅 華爾街

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