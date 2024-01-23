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黨內紛紛靠攏川普 海理新罕州初選輸不得

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨現在只剩川普和海理對決的局面，而宣布退選的參選者都聲明支持川普，讓川普在黨內仍處於絕對優勢。（路透）
共和黨現在只剩川普和海理對決的局面，而宣布退選的參選者都聲明支持川普，讓川普在黨內仍處於絕對優勢。（路透）

新罕布夏州23日初選，前總統川普將與前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)對決，海理過去幾個月對如此局勢期待已久。有線電視新聞網(CNN)分析，反川人士先前已拋出假設理論指出，共和黨初選若是一對一局面，挑戰者只要凝聚反川勢力，必可勝出。但幾乎所有共和黨高層和退選者目前都挺川普，CNN所述策略能否奏效，馬上可受到檢驗。

對於海理來說，新罕州是有獲勝機會的一役，當地中間派選民與獨立選民投票傾向，將決定海理能否擊敗川普。海理必須在新罕州獲勝，才能證明自己有實力站上全國舞台，跟川普一較高下。

CNN報導，不管是海理勝出或以些微差距落後，都能讓海理繼續撐到下一站初選，也就是在她故鄉南卡羅來納州舉行的初選，然後朝著3月間多州初選的「超級星期二」(Super Tuesday)持續奮鬥。

共和黨現在只剩海理挑戰川普，但幾位已宣布退選的參選者都聲明支持川普，讓川普在黨內...
共和黨現在只剩海理挑戰川普，但幾位已宣布退選的參選者都聲明支持川普，讓川普在黨內仍處於絕對優勢。（美聯社）

然而，海理眼前出現的難題為：把犯罪起訴轉化為催票動力的川普，是否已強大到在共和黨內無人能夠打敗？若說共和黨內出現不同勢力凝固，目前看來似乎是朝川普靠攏，而非團結起來力挺海理。

先前陸續退出初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，發表聲明的背書對象都是川普。

此外，幾乎所有共和黨高層都挺川普，右派的南卡州共和黨籍眾議員梅斯(Nancy Mace)22日宣布支持川普，她說：「我與其他人的看法不同，但團結支持提名人的時候到了。」

川普顯然注意到這股趨勢，21日晚間在新罕州羅徹斯特(Rochester)造勢活動上說：「他們統統都靠過來了。」

共和黨新罕州州長蘇努努(Chris Sununu)支持海理，他21日晚在艾克斯特(Exeter)造勢活動中說：「不久之前，初選候選人有13名，現在只剩2人。很多人說這是辦不到的，但海理則做到了。多年來，我們一直期待像這樣能夠激勵共和黨的局面。」

海理22日在富蘭克林VFW廳演說時，向選民喊話，「美國不辦加冕典禮，讓我們向所有媒體與政治階層表明，我們有個不同的計畫，讓我們向全國展現我們能做什麼。」

川普 共和黨 南卡羅來納州

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