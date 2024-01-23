新罕州初選前民調：川普支持率52% 輾壓海理34%

新罕州今天初選投票，共和黨僅剩海理和川普對決，但海理的民調還大幅落後川普。（路透）

華盛頓郵報與孟莫斯大學(Monmouth University)在新罕布夏州初選前的最新民調 顯示，前總統川普 以52%的支持率，大幅領先前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)的34%。

華盛頓郵報報導，海理支持率比11月時的18%大幅成長，但川普這段期間也增加六個百分點，因企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)宣布退選後都轉向支持川普，推升其支持率。

由於該民調是在佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)宣布退選前進行，因此他仍然有8%支持率；若以這些支持者的第二順位分配，川普支持率還能再拿四個百分點、海理只多兩個百分點。

任何獨立或無黨派選民都可以參加23日新罕州初選，因此海理一直指望能鞏固溫和派民、靠高投票率與川普一戰。

新罕州今天初選投票，共和黨僅剩海理和川普對決，但海理的民調還大幅落後川普。（歐新社）

但川普攻擊焦點轉向海理後，新罕州潛在初選選民對海理的好感度有所下降，從11月的56%下降到46%；負好感度同一期間從31%上升到40%，也就是說淨好感度自11月的25個百分點掉到僅剩六個百分點。

反觀川普的淨好感度自11月來一直保持23個百分點，其中有59%抱持好感、36%給予負面評價。

民調也發現，參加這場初選的潛在選民中有47%不是註冊共和黨 人，這些選民支持海理比率為48%、川普為38%，較11月更高；但在另外53%的登記共和黨人中，川普大幅拉開差距，以64%支持率壓倒海理的22%。

在各項重要議題上，川普信任度也大勝海理，其中移民政策取得最大優勢，為62%對26%，這一直是川普攻擊海理的焦點。經濟政策則是58%對29%；外交政策則為57%對32%，海理曾任駐聯合國大使的資歷並未加分；墮胎議題差距較小，為40%對29%，另22%對兩人持相同信任度。