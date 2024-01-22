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出售被禁中國監控設備 新州男遭聯邦起訴

編譯盧炯燊／綜合21日電

新澤西州一家安全科技公司的執行長，向新州公共安全及執法部門出售被禁止的中國監控及安全設備，金額達3500萬元，其中1500萬元屬於新冠疫情紓困金。他被控電信欺詐及向聯邦特工提供虛假陳述等罪名，最高可分別判處20年及5年徒刑。

新州聯邦檢察官在起訴書中指出，49歲的被告扎卡里(Tamer Zakhary)透過設在新州的公司(網上稱為 Packetalk)，在2019年8月至2022年12月間，向新州各市郡警察局、警長辦公室、檢察官辦公室及地方政府出售有關設施，包括自動車牌讀取器和監視器等，同時訛稱這些產品符合美國法規。

據悉在一次向有關中國製造商採購過程裡，他在電郵中要求對方生產不同顏色及廠牌的照相機，以隱藏製造商的真正身分，因為聯邦通信委員會(FCC)早已明令禁止進口、銷售及營運該中國廠商的技術。

檢察官表示，這證明了扎卡里是完全知道他是在購買違禁技術，並「試圖隱瞞這一事實」。

起訴書稱，札卡里不僅知道正在銷售違禁設備，還不理會聯邦資金不能用於購買該公司產品的規定。

起訴書並未透露有關中國廠商的名稱，但檢察官表示，該公司早於2018年被列入聯邦法例禁止的科技公司名單內。這個法例目的是消除「外國情報人員」，特別是中國公司，試圖透過技術滲透美國的擔憂。

根據最先披露聯政府控告扎卡里的科技刊物404 Media報導，有關產品的製造商是淅江大華科技(Dahua Technology)，聯邦指該公司涉嫌侵犯和踐踏人權。

據悉，曾經有客戶向扎卡里表示擔心這些設備是來自被禁製造商時，扎卡里卻向他們保證說，聯邦移民及海關執法局(ICE)以及聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)都是使用相同設備。但他後來向聯邦探員承認，根本沒有任何聯邦機構向他購買照相機及安全設備。

新州 新澤西州 紓困金

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