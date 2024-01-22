坐落秘魯 中國在南美首個巨港下半年啟用 可直接獲取資源

中國遠洋海運集團在秘魯錢凱港投資36億美元建設多功能港口，預定今年開始營運，大幅縮短航程。圖為去年8月港口施工情景。(路透)

中國國營企業投資 35億元，在南美洲秘魯漁港錢凱(Chancay)興建一座深水港，預計今年下半年開始第一階段運營，為中國提供獲取南美洲豐富物產的直接管道，而且十年來，中國已取代美國，成為南美洲最大貿易夥伴，引起美歐國家關注。

路透報導，錢凱港位於秘魯首都利馬以北約50哩，國營「中國遠洋運輸集團」(China COSCO Shipping)持有港口60%股份，秘魯建設公司Volcan持有40%股份，是中國第一個在南美洲控制的港口，能夠容納最大型貨船，直接前往亞洲，從而縮短兩周航程時間。

秘魯貿易部長薩拉查(Juan Mathews Salazar)表示：「興建錢凱港的目的，是將秘魯打造成南美洲和亞洲之間的戰略商業和港口樞紐。」

最新數據顯示，中國和祕魯雙邊貿易超過100億元，而且秘魯接壤厄瓜多、哥倫比亞、玻利維亞、智利等國，顯示錢凱港作為中國「一帶一路 」協議一部分，也是北京政府和美歐爭奪南美洲政治、金融和技術版圖的重要樞紐。

同時巴西 政府對於錢凱港的營運也寄予厚望，巴西駐秘魯大使索雷斯(Clemente Baena Soares)表示：「巴西生產的穀物和肉類都可以透過錢凱港運往亞洲，這是一個大好機會。」

根據報導，由於中國急需南美洲的銅礦和鋰礦，以及阿根廷和巴西生產的玉米和大豆，因此中國和南美洲貿易持續擴大，達到1000億元；去年北京和烏拉圭、哥倫比亞關係升級為「戰略夥伴關係」。

拜登總統上任後企圖扭轉情勢，白宮顧問岡薩雷斯(Juan Gonzalez)提醒拉丁美洲各國和中國進行貿易時，不應附帶任何「政治條件」。

北京政府則強調，對拉丁美洲貿易和投資是雙贏政策，全球約有150國與中國簽訂「一帶一路」協議，包括拉丁美洲22國。

由於南美洲國家基礎設施嚴重不足，美國很難介入，加上全球對南美洲的鋰、銅和穀物等資源需求不斷增長，一位不具名的歐洲駐南美洲資深外交官表示：「拉丁美洲已成為美、歐、中三方爭奪礦產的新戰場。」