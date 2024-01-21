搭檔海理？川普新罕州造勢 ：她不是當總統的料

南卡州政界領袖周末齊聚新罕布夏州，力挺前總統川普，給前南卡州州長海理帶來巨大壓力。圖為共和黨籍南卡州聯邦參議員史考特(右)19日晚現身川普(左)的造勢活動，為他背書。(路透)

在共和黨總統初選關鍵一役將登場之際，前總統川普 與對手都加大攻勢。川普19日在新罕布夏州 康科德(Concord)造勢，痛批前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)「不是當總統的料」，而且還多次口誤，指責海理應為國會暴亂維安負責。海理隨後反批川普心理狀況有問題。川普隔天便召集海理老家南卡羅來納州 多位高層官員站台，擺明就要給海理難堪。

20日晚間，川普在新罕州曼徹斯特(Manchester)大學體育場造勢，包括南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)和州檢察長等多位共和黨高層官員現身公開力挺川普，他志得意滿向支持者表示：「幾乎所有南卡州政界人士都支持我。」

南卡州眾議會議長史密斯(Murrell Smith)也站台呼籲支持者：「如果你們全力支持，並在新罕州取得大幅領先，我們也將在南卡州乘勝追擊。」

新罕布夏州初選預定23日舉行，為了削弱海理曾任南卡州長的執政經驗，川普前一天就點名海理不適任副總統：「海理不是當總統的料，我現在這麼說，就意味著她不會被我選為副手。」而且為了打壓海理在新罕布夏州的優勢，川普極力貶低海理，他說：「我非常了解她，她不夠堅強、不夠聰明，而且她沒有受到足夠的尊重，無法勝任這分工作，她無法與習近平打交道，也無法與普亭打交道。」

在提及國會大廈襲擊事件時，川普可能一時昏了頭，竟將時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)當成海理，多次指責海理應該負起最大責任：「所有一切都是因為海理沒有負起維安責任，我們提供一萬人力，無論他們需要什麼，包括部隊、國民兵，但他們卻拒絕，他們拒絕討論，這些人真的很不誠實。」

川普造勢時將裴洛西誤為海理，連連口誤，正好讓海理撿到槍，20日在新罕州基恩(Keene)造勢時，認為選民不應該在兩位年約80歲的候選人之間選擇，她說：「我們看到拜登總統兩年內出現很大變化，而且昨晚川普不斷多次提到我，為什麼在國會大廈攻擊期間沒有採取維安措施，為什麼我沒有妥善處理當天狀況？因為當天我不在華府、我也不在辦公室。」