反川派團結挺海理 新罕州共和黨主席：她絕對能贏初選

爭取共和黨總統提名的前南卡州州長海理20日加大火力批評對手、前總統川普，希望在23日舉行的新罕夏州總統初選中擊敗川普。(歐新社)

共和黨 新罕布夏州主席阿格(Chris Ager)20日表示，州內選民較走溫和派，獨立選民在共和黨初選也能投票 ，所以總統參選人海理(Nikki Haley)「絕對」有可能拿下新罕州初選；共和黨反川派目前團結支持海理，寄望她23日在新罕州獲勝能阻止前總統川普 取得共和黨的總統提名。

彭博新聞社(Bloomberg)報導，前總統川普曾暗示，海理選舉結果就算好，也不理直氣壯，原因在她大致仰賴獨立選民的票。雖說民主黨不能在新罕州這個全國首辦初選州投票，獨立或未表態選民卻能在選舉日登記為共和黨，參與投票。

據新罕州最新「RealClearPolitics」民調平均值，川普領先海理將新16個百分點，而佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)只有個位數支持，排第三。

阿格表示，海理絕對有機會擊敗川普，「勢頭跟期待都在川普那一邊，但奇異的事發生了」。

海理取得新罕州州長蘇努努(Chris Sununu)以及「科氏工業集團」(Koch)成立的政治行動委員會可觀支持；選舉結果要麼鞏固川普對共和黨的掌控，要麼為海理留下一線生機。

新罕州州務卿預測，初選會有32萬2000名共和黨選民出面投票，比起2016年創紀錄的投票率還多12%。

紐約時報報導，共和黨內反川派已悉數團結支持海理；對他們來說，新罕州初選是擋下川普的最後機會。2016年以來，共和黨反川策士、退休議員及金主雖然人數減少，但他們仍力挺共和黨傳統理念。

多年的司法、文化及政治危機已顛覆美國常則、預期值；反川共和黨的最後一役無法在國會或法院開打，只能靠新罕州140萬州民投票。

除非海理能在新罕州斬獲與川普相近的票數，否則就只能眼睜睜看著川普勢不可擋地往取得共和黨提名邁進。

川普的極端風格、強硬戰術逼得很多反對他的共和黨人要麼提早退休，要麼難堪敗北，甚至完全退出共和黨。他們與川普的周旋，也從客觀上把共和黨總統提名戰，打造成是否「忠於川普」的最終測試。

蘇努努州長本周在州內各地為海理輔選，他認為川普不是共和黨理念的最佳掌舵人，不代表共和黨、不代表保守派運動，只代表川普個人。