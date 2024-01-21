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紐約州國會眾議員斯特凡尼克 爭當川普副手？

編譯俞仲慈／綜合20日電
代表紐約州的共和黨籍國會眾議員斯特法尼克(左)連日來在新罕布夏州為川普(右)積極輔選，火力四射，外界盛傳她正爭取成為川普的競選搭檔。(路透)
代表紐約州的共和黨籍國會眾議員斯特法尼克(左)連日來在新罕布夏州為川普(右)積極輔選，火力四射，外界盛傳她正爭取成為川普的競選搭檔。(路透)

華爾街日報20日報導，來自紐約州北部選區的的共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)近來政治立場丕變，從原本的溫和派搖身成為保守派大將，且不遺餘力支持前總統川普，因此有關斯特凡尼克可能成為川普副手的傳聞，逐漸甚囂塵上。

眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克指控菁英學府助長反猶太主義，導致賓州大學和哈佛大學校長辭職，深獲川普讚賞：「斯特凡尼克透過如外科手術般的手段辦到，是不是做得很漂亮？」

斯特凡尼克受訪時也直言：「我很榮幸以任何身分在川普政府任職，不過目前仍專注於我的工作。」

2014年，30歲的斯特凡尼克首次當選聯邦眾議員。數周前，她為涉入國會大廈攻擊事件的嫌犯辯護，宣稱他們是「人質」，引起各界議論，紐約州民主黨籍聯邦眾議員托雷斯(Ritchie Torres)給斯特凡尼克貼上「極右翼狂熱」(far-right fanaticism)標籤；紐約州民主黨籍聯邦眾議員納德勒(Jerrold Nadler)則認為斯特凡尼克只是為了搶搭川普順風車，他說：「我不知道她出了什麼問題，她曾經是通情達理的人。」

紐約州共和黨籍聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)則表示：「她未來可能是出色的副總統，我不認為她的發展會受到任何限制。」

根據報導，2023年最後一季，斯特凡尼克募款超過520萬元，其中包括3萬5000名首次捐贈者的捐款，創下個人新紀錄，成為國會議員籌款的佼佼者。

不過知情人士透露，儘管斯特凡尼克獲得川普賞識，但對於川普核心陣營而言，充其量不過是「二軍上層」(upper second tier)角色。

川普目前對於副手人選並未透露口風。無黨派組織「庫克政治報告」(Cook Political Report)分析師沃瑟曼(David Wasserman) 表示：「如果有何改變，就是斯特凡尼克選擇追隨選區內的風向前進而已。」

川普 眾議員 紐約州

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