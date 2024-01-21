對抗川普利器 拜登團隊主打「爭取墮胎權」宣傳戰

拜登總統競選連任團隊即將發起一連串以爭取墮胎權為核心的全國造勢活動和廣告宣傳戰，以對抗前總統川普。圖為拜登2022年出席一場活動，誓言捍衛墮胎權。(路透)

拜登 總統競選連任團隊即將發起一連串以爭取墮胎 權為核心的全國造勢活動和廣告宣傳戰；此舉凸顯民主黨人相信，墮胎權，將是對抗共和黨可能候選人川普 的政治利器。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)代表白宮負責此議題，她22日將在威斯康辛州舉行首場活動；當天也是羅訴韋德案(Roe v. Wade)51周年紀念日；1973年聯邦最高法院針對該案做出的具里程碑意義裁決，確立墮胎權符合憲法規定。

23日，拜登夫婦與賀錦麗夫婦將共同前往維吉尼亞州，參加另一場以墮胎權為主題的競選活動；這將是他們四人首次合體出現在2024年競選連任活動中。

羅訴韋德案在2022年5月被最高法院保守派多數推翻。川普為此邀功，強調這都是因為他在總統任內任命了三位保守派大法官，讓最高法院九名大法官的保守派占了多數。

拜登競選團隊經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)發出聲明表示，川普當總統時，為那些「嚴厲禁令」「鋪平了道路」。

羅德里格茲說：「2024年把票投給拜登和賀錦麗，就是在投票恢復羅訴韋德案；把票投給川普，就是在投票支持全國禁止墮胎。這是2024年的賭注，我們會繼續確保所有選民看清這一點。」

拜登競選團隊表示，他們的廣告宣傳活動，將把重點放在限制墮胎對婦女和醫療保健提供者造成的影響。

與此同時，拜登部分政治盟友包括密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)、鳳凰城市長葛莉格(Kate Gallego)和北卡羅來納州長庫伯(Roy Cooper)等人，也在幾個戰場州舉辦活動。