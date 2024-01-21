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打經濟牌 拜登智囊聚焦富人稅、控制藥價等民粹議題

編譯盧炯燊／綜合20日電
拜登總統的智囊團正挖空心思，準備出招阻止前總統川普採用民粹議題、社安金福利大改革和課富人稅等攻擊拜登政府。圖為拜登20日在家鄉德拉瓦州上教堂。(路透)
拜登總統的智囊團正挖空心思，準備出招阻止前總統川普採用民粹議題、社安金福利大改革和課富人稅等攻擊拜登政府。圖為拜登20日在家鄉德拉瓦州上教堂。(路透)

預期將成拜登總統連任競選對手的前總統川普，已誓言若當選將強化社會保障，因此拜登團隊的一些顧問認為，有必要加強這方面的策略，有助於凸顯民主黨與共和黨在經濟政策上的對比。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與輿觀(YouGov)最新民調顯示，約一半潛在選民認為，如果拜登連任，其政策只會令他們的經濟狀況變得更糟，相反川普的政策會使他們的經濟狀況變得更好。

民主黨民調專家萊克(Celinda Lake)表示，透過這些數字，拜登必須清楚闡明他的政策會在未來四年讓選民的經濟變得更好，因此選擇民粹主義的經濟訊息很有必要。

對此，有兩位知情人士透露，拜登的助理在過去數周曾私下討論向富人徵收新稅，為社會保障福利提供資金、處方藥價上限、控制企業哄抬物價等一系列與民粹主義經濟有關的策略，並且視之為拜登成功連任的利器。

拜登的顧問群初步考慮三項關鍵政策舉措︰控制處方藥價格、 對大公司及億萬富豪徵稅、打擊企業哄抬物價。

川普在2017年簽署減稅及就業法案(TCJA)，給企業及富人大幅減稅，但這個被大多數選民視為是向富人傾斜的法案，將於2025年12月31日失效，稅收問題也成為爭取選民的議題。知情人士表示，拜登將會擴大增稅範圍，但不會影響年收入低於40萬元的人。

拜登團隊也認為，努力限制某些處方藥價格，是最強大的政治訊息，因為大多數選民支持對製藥公司採取積極行動，將社會福利擴大到更多美國人，這會與共和黨形成強烈對比。

第三個重大政策訊息是集中在打擊企業價格詐欺和隱藏收費。川普執政期間採取相反做法，儘管他與商界在社會及環境政策上存在分歧，但他對商業團體的監管方式卻十分寬鬆。

有分析認為，儘管拜登在一些經濟政策舉措中作出民粹主義承諾，但40年來最嚴重的通貨膨脹，仍然是選民最關切的問題。如果在改善經濟方面未能提出強有力的論據，則未必吸引選民的支持。

拜登 川普 民調

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