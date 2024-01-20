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冰風暴席捲全美 2周至少釀50死 氣象局：下周轉暖

記者張聲肇／綜合報導
冰風暴席捲全美，道路冰滑封閉，陸空交通大亂。圖為在休士頓，一名候機者裹棉被抗寒。(美聯社)
冰風暴席捲全美，道路冰滑封閉，陸空交通大亂。圖為在休士頓，一名候機者裹棉被抗寒。(美聯社)

連續兩周冬季風暴帶來寒冰風雪冰雨，從俄勒岡到田納西至少造成50人死亡，19日再度在東西兩岸製造紊亂；不過氣象局說，接下來兩周天氣將轉暖，全國各地都會出現高於往年平均的溫度。

暴風寒來襲期間，學校紛紛停課，道路冰滑封閉，陸空交通大亂；紐約、巴爾的摩、華盛頓特區等地19日持續飄雪；不過，問題最大的是本周初遭惡劣天氣襲擊最嚴重的地方。

美聯社報導，俄勒岡連續承受冰風暴將近一個禮拜，州長於18日晚宣布全州進入緊急狀態；上周末，冰雨在維拉梅特谷(Willamette Valley)部分地區壓壞電線，好幾千戶居民家裡停電。雷恩郡(Lane County)亞斯培(Jasper)鎮房地產仲介商肯沃錫(Jamie Kenworthy)說，「我們13日開始就沒電，昨天聽到消息說，還要兩個多禮拜才會來電」。

根據全國停電網站，俄勒岡州19日還有10多萬用電戶沒電，因為暴風一陣過後又來一陣，修復工作難以為繼。該州公立學校也因路面冰滑危險，校舍被冰雪雨水打壞，連續第四天停課，波特蘭的州政府辦公室19日也關閉。

南部也承受冰雪之害。田納西州18日大雪和冰雨加厚了冰層，路面更加危險；納許維爾市一帶，14日以來累積的雪量超過九吋，幾乎是年均量的兩倍。

官方指出，這波惡劣天氣在田納西州至少導致17人死亡，包括在州際高速公路上開著箱型卡車的司機，車子打滑撞到聯結車；也有一名男子清理屋頂時從天窗摔落；一名女性失溫過多，死在家裡。

田納西州捐血組織呼籲阿拉巴馬、喬治亞、肯塔基、北卡羅來納和田納西五州70多家醫院，17日前暫停某些外科手術。該組織18日說，因為天氣關係，以及過去24小時幾個大手術用掉大量存血，血庫存量大減，急需補足。

華盛頓州五人死於冰寒天氣。該州驗屍官說，死者多為西雅圖無家可歸的遊民，11日天氣溫降到冰點以下，不夠保暖而凍死。路易斯安納州也有兩人凍死。

田納西州 路易斯安納州 緊急狀態

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