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國會通過臨時開支法案 政府暫不會關門 經費提供至3月

記者顏伶如／綜合報導
為免政府關門，參院通過預算案後送眾院表決。圖中為眾院預算委員會主席阿靈頓。（歐新社）
為免政府關門，參院通過預算案後送眾院表決。圖中為眾院預算委員會主席阿靈頓。（歐新社）

聯邦政府預算1月19日便將到期，經過兩黨協商的臨時開支法案(stopgap spending bill)18日先在參院以77票對18票表決通過，相隔幾小時也在眾院以314票對108票過關，避開某些部門宣告關門的危機。紐約時報報導，臨時開支法案送交白宮之後，拜登總統會在19日零時之前完成簽署。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「政府周五不會關門了。」他說，兩黨合作之下，政府得以維持運作，服務不會中斷，「我們避開了一場不必要的災難」。

這項臨時開支法案為聯邦政府提供到3月初的運作預算，讓國會議員有六周緩衝空間能繼續協商並通過總額1.66兆的聯邦開支法案，以便維持聯邦政府到今秋的運作。1.66兆的金額是兩黨國會領袖在本月稍早拍板，絕大多數聯邦支出項目經費大致不變，但國防預算則有增加。

這個會計年度從10月1日開始以來，國會已三度以臨時開支法案的方式為聯邦政府提供預算。

兩黨國會議員都希望這是最後一次採行臨時開支法案的方式，國會領袖則體認到，經常出現政府關門危機導致聯邦機關陷入混亂，即使在最後時刻避開關門危機也一樣。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)在臨時開支法案表決中面臨考驗，共和黨內極右派頻頻向強生施壓，要求應該進一步砍預算，直到拜登同意鞏固美墨邊境安全為止。

18日法案表決時，極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)呼籲共和黨國會同僚投反對票。眾院自由黨團表示，這項法案是2022年民主黨居眾院多數時推出法案版本的延續，當時共和黨籍眾議員幾乎一致反對；強生應該拋棄與舒默達成的協議，另外通過大幅降低政府年度預算、有效鞏固南部邊境的撥款包裹法案，「那樣才能叫做取得勝利」。

眾院自由黨團成員、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)形容，這項臨時開支法案對美國人民來說，是個「失敗的結果」。

經過數周斡旋，強生在共和黨同僚當中為法案爭取到107張同意票，反對票則有106票。民主黨籍參眾議員則在表決時均全力支持法案。

強生對國會同僚分析，聯邦政府關門在選舉年將引起選民反彈，不利共和黨，一旦政府關門，問題將難以收場。

眾院 預算 共和黨

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