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華州法官裁定 川普可列初選選票

編譯廖振堯／綜合18日電
前總統川普現在兩面作戰，一方面在紐約法院出庭；退庭後馬上趕到新罕布夏州競選。(歐新社)
前總統川普現在兩面作戰，一方面在紐約法院出庭；退庭後馬上趕到新罕布夏州競選。(歐新社)

科羅拉多州最高法院上月禁止川普列名2024年共和黨初選選票後，多州出現類似訴訟，但華盛頓州法官最近裁定川普可以繼續參加該州初選。同時，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等同僚已簽署一份文件，支持川普不應被科州初選除名。川普則又發文主張總統應享有絕對免遭起訴特權。

福斯新聞(Fox News)報導，華州基沙普郡(Kitsap County)八名登記選民以川普涉嫌推翻2020年大選結果、煽動國會暴亂為由，本月稍早請求初選選票禁止列入川普。該郡法官在聽證會10分鐘內便拒絕這項請求，認為應由州政府所在的瑟斯頓(Thurston)聽證。

而瑟斯頓郡高院法官威爾森(Mary Sue Wilson)在不到兩個小時的聽證會中也駁回請求，強調州法律規定必須在候選人名單最終確定後兩天內提出質疑，現在還為時過早，既不符法規、名單也未得到選民宣誓書的支持。

國會山莊報(The Hill)報導，德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)18日提出支持川普的國會簡報，與麥康諾等其他177名國會議員一起簽署。

簡報稱科州高院依憲法第14修正案第三條的「叛亂條款」做出判決，但忽略該條設下的諸多文字和結構限制，這些限制是為了確保由國會掌控第三條執行或移除總統職權。史卡利斯聲明稱，科州高院「無權將川普自2024年總統大選投票中移除」。

同日，川普在他自創社群平台Truth Social發文：總統即使在任職期間「越界」，也應享有完全免遭起訴的豁免權，因為總統若沒有這種豁免權就不可能正常運作，重申他認為總統的絕對權力可以保護他的信念，即便他不再是總統。

川普希望華盛頓巡迴上訴法院駁回特檢史密斯(Jack Smith)針對他的顛覆選舉刑事起訴中的四項罪名，特別檢察官團隊在上周聽證會則辯稱總統並不能凌駕於法律之上，如果沒有刑事機制阻止未來總統故意違法，包括採取非法措施掌權，那後果將非常可怕。

川普 高院 共和黨

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