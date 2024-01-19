新罕州民主黨初選 全國委員會、州黨部吵成一團 拜登決定跳過

拜登決定跳過新罕州民主黨內初選，圖為四年前新罕州選民在初選支持拜登。(美聯社)

新罕布夏州民主黨 準備23日舉行初選，民主黨全國委員會(DNC)表示新罕州黨部人員把投票 日期，提早到核准日之前，違反全國規定，結果便是這次初選不會決定任何撥給該州的黨代表；另外，尋求民主黨再提名的拜登 總統決定跳過新罕州初選，不會出現在選票之上。

美聯社報導，正常時節，新罕州民主黨初選將決定州內原先的23席黨代表名額，參加夏天在芝加哥舉行的黨代表大會，提名黨的總統候選人。

拜登起意不讓新罕州取得以往投票次序，轉而給南卡羅來納州；拜登2020年黨內初選時，直到南卡州才起死回生，不然他在當年，先是在愛阿華州黨團會議排第四、新罕州僅取得8%選票排第五。

但新罕州民主黨黨務人士依然推動其初選，他們表示按州法規定，要在其他初選前先行舉辦，同時已展開選人充當全國代表大會的代表。此舉引起民主黨全國委員會的嚴厲駁斥，稱新罕州即將舉辦的初選為「無意義」、「有害選情」。

新罕州民主黨主席巴克利(Ray Buckley)對此回應表示，在新罕州可以很安全地說，民主黨全代會不如(大聯盟職棒)洋基隊那麼歡迎；州法要求，州務卿要率先全國辦初選，而他也準備守法，就只如此。他認為不會有什麼變卦，預期23日投票率會很高。

雖說拜登的名字不會印在選票上，一些新罕州民主黨人已展開活動，鼓勵初選選民用填寫姓名方式，投票給拜登。填名候選人在新罕州可以合法勝選。

2020年民主黨新罕州初選，填名候選人僅占總票數的2%，即約6000票。出現大規模填名選票，會增加選務官員的工作量，但新罕州州務卿斯坎倫(David Scanlan)已表示，他預測初選日當晚就可以出結果，包括計算填寫拜登名字的選票。