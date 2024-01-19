我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

「川普是民主威脅」不願他再執政 前朝官員轉挺拜登

記者顏伶如／綜合報導
不願看到川普再度執政的共和黨人士，紛紛表態2024年大選如果拜登與川普再次對決，將為拜登投下一票。(美聯社)
不願看到川普再度執政的共和黨人士，紛紛表態2024年大選如果拜登與川普再次對決，將為拜登投下一票。(美聯社)

拜登總統的連任選舉獲得一個頗讓人意外的族群支持：共和黨員及曾任職川普政府的前朝官員。「國會山莊報」(The Hill)分析，不願看到川普再度執政的共和黨人士，紛紛表態2024年大選如果拜登與川普再次對決，將為拜登投下一票，理由是川普對美國民主形成威脅。

2021年1月6日國會暴亂當天辭職的前白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)說：「我這輩子從來不曾投票給民主黨，如果川普獲得共和黨提名，我將投票給拜登而非川普。」

馬修斯表示：「我不願投票給一個拒絕和平轉移政權的人，一個企圖推翻自由且公平選舉結果的人，而且還是煽動暴徒攻擊美國國會的人。」

日前民調顯示，在愛阿華州共和黨黨團會議支持前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)的許多選民表示，如果2024年是拜登對上川普，將把票投給拜登。

有多少共和黨員在今年11月大選將倒戈支持拜登，成了影響選舉勝負的關鍵變數。對川普存有疑慮的共和黨選民，究竟選擇含淚續投川普還是改投拜登，在競爭激烈的選戰當中，將是勝出一方不可或缺的助力。

多項全國民調顯示，川普全國支持度平均領先拜登約1%。最新公布的搖擺州民調顯示，川普在密西根州、喬治亞州超越拜登8%，拜登在賓州則微幅領先。

許多反對川普的共和黨選民一直把期望放在海理身上，但川普在15日愛阿華州共和黨黨團會議以破50%得票率拿下第一後，獲提名的聲勢一遍看好。

長期反對川普的前共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)表示，大選非常可能是拜登與川普二度交手的局面，「在這種情況下，我會支持誰，已經毫無懸念」。

川普任內曾擔任白宮聯絡室主任僅10天的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，在共和黨初選支持對象為前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。史卡拉穆奇表示，大選當中願意「百分之百」支持拜登。他說：「這絕對是一場民主之戰。」

史卡拉穆奇指出，倘若川普再度執政，肯定大幅擴張行政權，利用司法部清算政敵。

川普 拜登 共和黨

上一則

新罕州民主黨初選 全國委員會、州黨部吵成一團 拜登決定跳過

下一則

川普「鎖定」3月5日前獲黨提名 海理、德桑提斯選到底

延伸閱讀

美軍1周內第5次轟炸葉門叛軍 拜登誓言「繼續打擊」

美軍1周內第5次轟炸葉門叛軍 拜登誓言「繼續打擊」
民調：46%獨立選民想投川普 領先拜登11個百分點

民調：46%獨立選民想投川普 領先拜登11個百分點
前眾議員柯林斯獲特赦後逍遙佛州 川普是否也將如此？

前眾議員柯林斯獲特赦後逍遙佛州 川普是否也將如此？
有共和黨員與前朝官員不願川普再執政 轉而支持拜登

有共和黨員與前朝官員不願川普再執政 轉而支持拜登

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
賴清德贏得台灣總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。(美聯社)

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

2024-01-13 13:45
哥大化學學者錢乃欣研究發現瓶裝水含有極多塑膠微粒。（美聯社）

1公升瓶裝水含24萬顆塑膠微粒 華裔學者研究後少喝或不喝

2024-01-12 11:07

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血