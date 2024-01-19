「川普是民主威脅」不願他再執政 前朝官員轉挺拜登

不願看到川普再度執政的共和黨人士，紛紛表態2024年大選如果拜登與川普再次對決，將為拜登投下一票。(美聯社)

拜登 總統的連任選舉獲得一個頗讓人意外的族群支持：共和黨 員及曾任職川普 政府的前朝官員。「國會山莊報」(The Hill)分析，不願看到川普再度執政的共和黨人士，紛紛表態2024年大選如果拜登與川普再次對決，將為拜登投下一票，理由是川普對美國民主形成威脅。

2021年1月6日國會暴亂當天辭職的前白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)說：「我這輩子從來不曾投票給民主黨，如果川普獲得共和黨提名，我將投票給拜登而非川普。」

馬修斯表示：「我不願投票給一個拒絕和平轉移政權的人，一個企圖推翻自由且公平選舉結果的人，而且還是煽動暴徒攻擊美國國會的人。」

日前民調顯示，在愛阿華州共和黨黨團會議支持前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)的許多選民表示，如果2024年是拜登對上川普，將把票投給拜登。

有多少共和黨員在今年11月大選將倒戈支持拜登，成了影響選舉勝負的關鍵變數。對川普存有疑慮的共和黨選民，究竟選擇含淚續投川普還是改投拜登，在競爭激烈的選戰當中，將是勝出一方不可或缺的助力。

多項全國民調顯示，川普全國支持度平均領先拜登約1%。最新公布的搖擺州民調顯示，川普在密西根州、喬治亞州超越拜登8%，拜登在賓州則微幅領先。

許多反對川普的共和黨選民一直把期望放在海理身上，但川普在15日愛阿華州共和黨黨團會議以破50%得票率拿下第一後，獲提名的聲勢一遍看好。

長期反對川普的前共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)表示，大選非常可能是拜登與川普二度交手的局面，「在這種情況下，我會支持誰，已經毫無懸念」。

川普任內曾擔任白宮聯絡室主任僅10天的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，在共和黨初選支持對象為前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。史卡拉穆奇表示，大選當中願意「百分之百」支持拜登。他說：「這絕對是一場民主之戰。」

史卡拉穆奇指出，倘若川普再度執政，肯定大幅擴張行政權，利用司法部清算政敵。