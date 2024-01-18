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企業願退疫情稅收抵免 卻與代辦公司發生訴訟糾紛

記者顏伶如／綜合報導
國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。（美聯社）
國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。（美聯社）

2020年新冠疫情期間，國會為企業推出「員工留任稅收抵免」(ERC)，後來卻傳出某些雇主詐騙與造假。國稅局(IRS)去年秋季宣布暫停受理新案申請，加強審查60萬件積案，12月更宣布雇主若退還八成補貼即可免遭稽查，如今則傳出有企業願意退還補貼，卻與代辦公司發生訴訟糾紛的案例。

「員工留任稅收抵免」為雇主提供每名員工最高2萬6000元抵稅，雇主必須在2020年、2021年為員工持續發薪。然而，國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。專門為公司行號代辦「員工留任稅收抵免」、抽成20%補貼做為佣金的第三方機構，成為國稅局究責對象。

華爾街日報17日報導，佛羅里達州「殖民地批發公司」(Colonial Wholesale Distributing)是對代辦機構「ERC專家」(ERC Specialists)提告的至少四家客戶之一。「殖民地批發公司」透過「員工留任稅收抵免」計畫獲得300萬元稅收抵免，願意依照國稅局新規退還補貼，卻被「ERC專家」指控積欠手續費43餘萬元。

號稱十分鐘就能完成代辦手續的「ERC專家」，過去幾個月對40多個客戶提告，指控理由都是拖欠代辦費用。

報導指出，因為「員工留任稅收抵免」計畫而衍生的官司愈來愈多。至少兩家企業已經對國稅局提告，一名知名代辦公司前任職員則將前任東家告上法院，指控違反聯邦勞工法。

類似「ERC專家」的代辦公司在疫情期間如雨後春筍般增加，自稱能幫小型企業及非營利組織代辦「員工留任稅收抵免」。

國稅局指出，涉嫌造假的「員工留任稅收抵免」補貼累計超過28億元，國稅局共計展開330件犯罪調查。根據兩黨國會議員16日達成的稅務協議，1月31日後將不再接受申請。

國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。圖為新冠疫情期間...
國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

國稅局 疫情 華爾街

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