企業願退疫情稅收抵免 卻與代辦公司發生訴訟糾紛

國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。（美聯社）

2020年新冠疫情 期間，國會為企業推出「員工留任稅收抵免」(ERC)，後來卻傳出某些雇主詐騙與造假。國稅局 (IRS)去年秋季宣布暫停受理新案申請，加強審查60萬件積案，12月更宣布雇主若退還八成補貼即可免遭稽查，如今則傳出有企業願意退還補貼，卻與代辦公司發生訴訟糾紛的案例。

「員工留任稅收抵免」為雇主提供每名員工最高2萬6000元抵稅，雇主必須在2020年、2021年為員工持續發薪。然而，國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。專門為公司行號代辦「員工留任稅收抵免」、抽成20%補貼做為佣金的第三方機構，成為國稅局究責對象。

華爾街 日報17日報導，佛羅里達州「殖民地批發公司」(Colonial Wholesale Distributing)是對代辦機構「ERC專家」(ERC Specialists)提告的至少四家客戶之一。「殖民地批發公司」透過「員工留任稅收抵免」計畫獲得300萬元稅收抵免，願意依照國稅局新規退還補貼，卻被「ERC專家」指控積欠手續費43餘萬元。

號稱十分鐘就能完成代辦手續的「ERC專家」，過去幾個月對40多個客戶提告，指控理由都是拖欠代辦費用。

報導指出，因為「員工留任稅收抵免」計畫而衍生的官司愈來愈多。至少兩家企業已經對國稅局提告，一名知名代辦公司前任職員則將前任東家告上法院，指控違反聯邦勞工法。

類似「ERC專家」的代辦公司在疫情期間如雨後春筍般增加，自稱能幫小型企業及非營利組織代辦「員工留任稅收抵免」。