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帳戶透支手續費曾高達30元 拜登批敲竹槓 可望降至3元

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府17日公布旨在限縮銀行收取帳戶透支手續費新規提議，調整後某些手續費金額可望降至三元。(美聯社)
拜登政府17日公布旨在限縮銀行收取帳戶透支手續費新規提議，調整後某些手續費金額可望降至三元。(美聯社)

拜登政府17日公布旨在限縮銀行收取帳戶透支手續費(overdraft fees)新規提議，調整後某些手續費金額可望降至3元。消費者金融保護局(CFPB)指出，銀行業每年靠著帳戶透支手續費賺進約90億元。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，白宮與CFPB共同宣布的新規提議，將有助於減少消費者因為銀行帳戶透支而被收取的累計數十億元手續費。

拜登總統發表聲明指出，某些銀行長期收取高額帳戶透支手續費，有時候每筆費用高達30元以上，經濟處境最弱勢的民眾通常首當其衝，銀行則藉此增加收入。聲明中說：「銀行說這是服務，我說這叫敲竹槓。」

根據CFPB提議，銀行只能向客戶收取為帳戶透支提供服務時的實際成本，或遵循CFPB頒布的收費上限，取消目前常見的35元帳戶透支費。提議新規也適用於資產超過100億元的信用合作社(credit unions)，全美規模最大的175家金融機構均包括在內。

新規指出，如果銀行不願提供CFPB帳戶透支服務實際成本明細，可以直接採循CFPB頒布的收費標準，收費價格分3元、6元、7元及14元。

CFPB的提議新規，預計2025年10月實施。一般預料銀行業將全力抵抗新規，已有金融業者醞釀發動大規模遊說行動，未來即使新規正式上路，也可能面臨法律訴訟的挑戰。

業界團體「美國銀行家協會」(ABA)聲明說，CFPB的提議是把銀行手續費妖魔化，這些手續費受到嚴格規定且有清楚說明，長期調查一致顯示民眾相當重視且珍惜帳戶透支服務。

聲明中說，新規將使得銀行為消費者提供帳戶透支保護時面臨困難，包括周轉管道相當有限的民眾，「CFPB根本要對有實際需求的消費者取消帳戶透支保護」。

拜登 白宮

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