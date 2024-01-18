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愛州初選效應…川普重返白宮？世界領袖有盼有憂

編譯潘勛／綜合17日電
川普15日在愛阿華州黨團會議大勝後，更凸顯他對共和黨的掌控力。（美聯社）
川普15日在愛阿華州黨團會議大勝後，更凸顯他對共和黨的掌控力。（美聯社）

最近世界各國政要訪美，不僅要拜會華府政要，還不忘造訪川普的保守派盟友，以防萬一前任總統重返白宮，屆時措手不及；川普15日在愛阿華州黨團會議大勝後，更凸顯他對共和黨的掌控力，可能獲提名11月再戰拜登總統，而拜登目前在民調中落後。

訪美政要 拜會近川人士

彭博新聞(Bloomberg)報導，華府大使館區的人近來都忙著奔波會見川普時期前朝官員，以及任何親近川普人士，想了解他的外交政策盤算；有人甚至直接找上川普，迎合他的虛榮心。

有些人則公開拉警報。歐洲中央銀行總裁拉加德(Christine Lagarde)上周在法國電視台便說，「這顯然是個威脅」，原因是上次川普任總統任內，讓歐洲領教甚多。

從歐亞非到拉丁美洲，各國政府官員們都掩不住憂慮，但也有人抱持希望；川普若重新執政，安全、貿易、氣候變遷、全球力量平衡，都會受到衝擊。受訪者大多要求匿名，畢竟選舉名義上是美國國內事務，而且選戰才剛加溫，預估選情將很緊繃。

美國許多盟友擔心川普的「美國優先」主張，以及威脅撤出北約(NATO)，遑論他的貿易保護主義政策。一位資深外交官表示，歐盟在高峰會上，有些領袖甚至談到川普回鍋總統都害怕，唯恐談了，川普更可能真的會再當選。

俄烏戰爭2024年進入第三個年頭，可能是歐洲安全的轉捩點，川普對援烏多有保留；川普在中東局勢中無條件支持以色列，讓一些歐洲外交官憂心以哈戰爭可能惡化，引發新一波難民逃往歐洲。

印度政府 喜歡川普主政

但一些南半球國家認為，川普治國如做生意，他們看見更多機會。印度總理莫迪(Narendra Modi)與川普個人私交頗佳，印度政府也較喜歡拜登之前的美國政府。拜登雖想尋求新德里支持以對抗中國，但仍舊拿印度人權說教。印度官員最殷切希望，川普能提拔印度裔的拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)擔任他的副總統搭檔。

可能最反直覺的是：北京認為基本上美中關係不會因川普而有多大改變。中國人民大學國關所教授王義桅表示，川普任內對中祭出的關稅制裁迄今仍在，雖說拜登與中國國家主席習近平去年11月在加州會晤，出現幾許正面訊號，但他認為美對中的圍堵不變，會帶來「真正的傷害」。

川普 印度 拜登

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