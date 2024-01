路透：520前 中國盼美約束賴清德

剛當選總統的賴清德政府馬上面臨眾多挑戰。(美聯社)

路透16日報導,台灣總統大選由執政的民進黨候選人賴清德 勝選,中國反應被認為相對溫和;分析人士指出,在5月20日賴清德就任前,北京態度明顯謹慎,可能是不想打破近月來與華府 關係達成的微妙平衡,希望先透過美國約束賴清德,等美國約束不成,再伺機介入。

路透指出,儘管北京可能持續向台北施壓,但進一步收緊對台壓力的可能性目前並不高。中國蘇州大學教授高志凱(Victor Gao)指出,「紅線已畫明。中國不會開第一槍,但也絕不允許台獨分子開出反和平的第一槍之後,接連開出第二槍。」

新加坡 國立大學東亞研究所(East Asian Institute at the National University of Singapore)資深研究員祁冬濤表示,「中國現在反應相對溫和,是想先讓美國約束賴清德;若美國管不好他,中國就有理由介入。」

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛(Wen-Ti Sung)表示,北京在台灣選後與諾魯建交,本就是「唾手可得的事」。中國官員現在可能正在進行內部研究的是,北京青睞的國民黨為何敗選。

分析指出,賴清德勝選後表示希望改善與中國關係,若他的言論發生變化或美中關係再次降溫,北京有好幾種選擇。

除了在台灣周邊地區持續軍事部署外,中共中央軍事委員會可能已接獲強化軍事施壓的多種建議選項;東部戰區司令部15日即曾公布東海海軍作戰演習影片,只是並未提及演習詳細地點。

在經濟上,由於兩岸仍有商業流動和貿易關係,北京也可採取強制脅迫手段,不排除針對2010年「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)的惠台措施下手。中國也有能力試圖對台灣基礎設施發動網路攻擊。

宋文笛提到,大選前三周,北京曾透過經濟制裁手段對台施壓,結果並未奏效,北京「需要重新尋找方法放大經濟制裁效果,既傳達反對賴清德的訊息,又不能將台灣社會愈推愈遠 」。