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日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

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路透：520前 中國盼美約束賴清德

記者胡玉立／綜合報導
剛當選總統的賴清德政府馬上面臨眾多挑戰。(美聯社)
剛當選總統的賴清德政府馬上面臨眾多挑戰。(美聯社)

路透16日報導，台灣總統大選由執政的民進黨候選人賴清德勝選，中國反應被認為相對溫和；分析人士指出，在5月20日賴清德就任前，北京態度明顯謹慎，可能是不想打破近月來與華府關係達成的微妙平衡，希望先透過美國約束賴清德，等美國約束不成，再伺機介入。

路透指出，儘管北京可能持續向台北施壓，但進一步收緊對台壓力的可能性目前並不高。中國蘇州大學教授高志凱(Victor Gao)指出，「紅線已畫明。中國不會開第一槍，但也絕不允許台獨分子開出反和平的第一槍之後，接連開出第二槍。」

新加坡國立大學東亞研究所(East Asian Institute at the National University of Singapore)資深研究員祁冬濤表示，「中國現在反應相對溫和，是想先讓美國約束賴清德；若美國管不好他，中國就有理由介入。」

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛(Wen-Ti Sung)表示，北京在台灣選後與諾魯建交，本就是「唾手可得的事」。中國官員現在可能正在進行內部研究的是，北京青睞的國民黨為何敗選。

分析指出，賴清德勝選後表示希望改善與中國關係，若他的言論發生變化或美中關係再次降溫，北京有好幾種選擇。

除了在台灣周邊地區持續軍事部署外，中共中央軍事委員會可能已接獲強化軍事施壓的多種建議選項；東部戰區司令部15日即曾公布東海海軍作戰演習影片，只是並未提及演習詳細地點。

在經濟上，由於兩岸仍有商業流動和貿易關係，北京也可採取強制脅迫手段，不排除針對2010年「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)的惠台措施下手。中國也有能力試圖對台灣基礎設施發動網路攻擊。

宋文笛提到，大選前三周，北京曾透過經濟制裁手段對台施壓，結果並未奏效，北京「需要重新尋找方法放大經濟制裁效果，既傳達反對賴清德的訊息，又不能將台灣社會愈推愈遠 」。

賴清德 華府 新加坡

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