華府智庫：習近平換上主戰派將領 暗示可能侵台

中國近日大批軍方高層人事異動，換上主戰派將領，被視為中方進行備戰。(美聯社)

軍事分析家指出，中國國家主席習近平 正在整肅軍方，晉升一些主戰派將領，此一姿態暗示可能入侵台灣，拉美國下水打第三次世界大戰。

華府智庫「蓋茨通研究所」(Gatestone Institute)資深學人章家敦指出，習近平正想掌控全軍，想的是找一些真準備好作戰的軍官。

每日郵報(Daily Mail)16日報導，章家敦指出，習近平覺得「很多中國將領不想打仗」，中國解放軍 的將官群對開戰態度曖昧。

2023年12月29日，習近平一口氣罷黜九名將領，美國情報界及學者認為習是在肅貪。但章家敦認為此說不得要領，「果真要肅貪，中國將領全該撤職」，故此他認為，被撤換的將領可能是不願開戰。

章家敦指出，中國空軍上將劉亞洲之被撤換，便因反對入侵台灣；劉在2022年2月被判死刑，緩刑兩年執行。

另名中國通吳志遠(Joel Wuthnow)向「商業內幕」(Business Insider)表示，習近平去年12月的動作，意味他對「過去十年投資的軍方人力及裝備，很感憂慮」，生怕不能倚賴。

吳志遠表示，習近平整軍備戰與剪除貪腐勢力相當一致；九名被砍的將領都與中國火箭軍 有淵源，而火箭軍在開戰時，角色十分重要。假如裝備功能失常、無法倚賴，習與他的同僚對中國解放軍勝出，能有多大信心？

中國近些年與日本、菲律賓、印度都有小規模摩擦。但最令人憂心的引爆點在台灣。台灣13日剛選出新總統賴清德，而賴反對與中國統一。

中國過去五年多次入侵台灣的防空識別區，引發中國即將侵台的憂懼。2023年9月，中國解放軍進行規模最大的海上軍演，由山東號航母及20艘其他軍艦執行，另派數十架軍機侵犯台灣領空。