首談台大選 布林肯再強調台海和平穩定

國務卿布林肯16日在瑞士出席達沃斯經濟論壇。圖為布林肯拜會瑞士新總統阿姆赫德。(美聯社)

台灣大選落幕，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)16日接受財經新聞CNBC專訪表示，美國與全球其他國家最關心的就是，台海的和平、穩定、不改變現狀，以及以和平方式解決任何分歧。

布林肯說，他分別對台灣與中國說明，美國的重點在維持和平與穩定；同時，美中關係既重大且複雜，也是美國的政策重心。

布林肯在台灣選舉 結束後不久，便透過國務院發表聲明恭賀當選人賴清德 ，並重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，期待深化與台灣的關係。

但中國外交部強烈譴責布林肯向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

布林肯16日回應，在台灣選舉前一天，他與一位中方非常資深的官員(中共中央對外聯絡部部長劉建超)在華府碰面，會談主題之一正是台灣選舉；他非常清楚地說明了美國對台灣和中國的立場，亦即美國有長期的一中政策，不會改變，美國重申這項立場，同時，他也告訴中方官員，美國非常堅定維持現狀、和平與穩定。

布林肯說，「中國要自己決定他們會做什麼、不做什麼。但我認為，他們近年來採取的做法已在在證明與他們的利益背道而馳。」透過經濟、軍事、外交和孤立來嘗試對台灣加壓，刺激到的只是那些他們不想刺激的人。

布林肯也捍衛拜登總統在選後第一時間的立場，拜登說「我們不支持(台灣)獨立」。

布林肯表示，這是美國一直以來的政策，此政策使美國能盡其所能地保有和平穩定，免於現狀遭破壞，他補充，現狀一旦被破壞將影響全世界所有人。

布林肯說，美國推動晶片製造本土化需要時間，台灣在晶片領域依然非常重要；此外，台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性也不會改變。

此次台灣選舉備受各界關注，參院外交委員會17日將舉行閉門聽證會，邀請亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)出席說明台灣選舉對兩岸關係的戰略影響；布林肯自己18日也將赴該委員會對參議員閉門簡報，預料這兩場閉門會議都將觸及台灣選舉與美中關係。

美國前高層官員組成的代表團訪台，15日與總統當選人賴清德會面。美國在台協會(AIT)主席羅森柏格15日表示，代表團與賴清德會面時，特別討論關鍵政策延續的重要性，其中包括兩岸維持現狀和國防議題。她強調，美方反對兩岸片面改變現狀、不支持台灣獨立，同時支持兩岸對話。

羅森柏格表示，美國對台政策會維持不變，不會因為台灣有新政府上台就改變，這是因為台海和平穩定符合美國長期利益。

她表示，美國長期、明確的期待仍是兩岸分歧須在不受脅迫的情況下以和平方式解決，美國反對片面改變現狀、不支持台灣獨立，並支持兩岸對話。

美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格14日由羅森柏格陪同訪台，哈德利等人16日上午離台，還要停留台灣數日的羅森柏格16日AIT內湖總部舉行媒體說明會。

羅森柏格指出，美國遵循前例，在台灣總統選舉後派遣兩位代表來台，不只要傳達美國人民對台灣的祝賀之意，也要強調美國對台夥伴關係的跨黨派支持，以及美國對政權順利交接的支持 。

羅森柏格表示，代表團與賴清德會面時，除再次傳達美國人民的祝賀，也討論到關鍵政策延續的重要性，其中包括維持兩岸現狀、防衛議題、台美經貿及人民間的關係，也討論到政權交接，民主、透明的重要性。此外，代表團也強調美國對台的承諾仍堅若磐石。

羅森柏格預告會待在台灣數日與台灣資深官員就特定議題、如何延續雙邊合作進行討論，包括美國支持台灣自我防衛能力的承諾。