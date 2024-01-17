美解2758決議 恐難敵國際現實

美國在台協會主席羅森柏格（右）於AIT內湖總部舉行媒體說明會，針對諾魯斷交事件的回應態度不軟不硬，言詞相對保守。（記者陳熙文／攝影）

北京精準操作在賴清德 勝選的第2日，透過諾魯與台斷交壓縮台灣外交空間，劍指未上任的賴清德政府；美國在台協會主席羅森柏格16日稱，對諾魯的決定感到失望，並提及聯大2758號決議沒有決定台灣地位，也沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，以此表達對台灣的支持。然而，衡諸近年台灣外交處境，八年狂掉十個邦交國來看，美方的「口惠」能有多少實質影響，恐怕還是難敵聯合國 體系和國際社會的現實。

1971年10月25日聯合國全體會議作成的2758號決議，簡單講就是聯合國承認中國人民共和國的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，同時排除中華民國 代表在聯合國席位。

從字面上看，決議內容確實沒有涉及「處理」台灣地位的問題，但就當時的時空背景，無論聯合國體系或國際社會都認知台灣屬於中國(中華民國)殆無疑義，2758號決議只是轉換了聯合國組織中的中國代表權，並未改變台灣屬於中華民國的事實，因此要以此決議推定「台灣地位未定」，根本站不住腳。

台北政治大學外交系教授黃奎博認為，2758號決議與台灣地位問題根本風馬牛不相及，僅從決議字面內容去論稱台灣地位未定是「見樹不見林」。

但他提醒，美方過去多由國會提出2758號決議涉台主張，現由行政官員明確主張，須留意美國政策是否有所轉變。

相較美國以口頭上「台灣地位未定論」挺台灣外交，近年北京以其聯合國安理會常任理事國地位搭配第二大經濟體能量，強勢推展國際外交、擠壓台灣外交空間，出手拔除台灣邦交國包括涉及傳統上美國勢力範圍的拉丁美洲和近年中美競逐日盛的太平洋島國，相當程度引起美國及其盟國的警惕和防備。

雖然，美國對台道義相挺，但顯然無法扭轉台灣的外交困局，更別提訴求一國一票的聯合國體系，美國能施力的空間更小。在兩岸當局既無互動的政治基礎，也無絲毫互信下，近年台灣連周邊的專門組織會議都不得其門而入，相較於前總統馬英九執政時期，台灣外交空間確實遭受到空前的壓縮。

當然，從中華民國立場言，台不可能接受北京單方面的主張，尤其北京刻意操作部分國家表態恪守「一個中國」原則和2758號決議、支持中國在「全部國土」上行使主權，如此附和中共當局的主權聲張有悖於海峽兩岸分治的政治現實。

即將在四個多月後上任的賴政府應思考，過去八年在所謂蔡英文路線下，台灣所面臨的嚴峻外交處境，若就任時提不出有效對策、無法緩和兩岸情勢，恐怕沒有任何樂觀的理由。尤其，所謂台灣地位未定論隱含了為台獨論述鋪陳的未來想像，台灣政府和人民要謹慎以對。