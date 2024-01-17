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AIT：聯合國2758號決議 未定台灣地位

華盛頓記者張文馨、記者陳熙文／連線報導
美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(右)16日在台北舉行記者會指出，美國的對台政策沒有改變，但也指聯合國2758號決議未決定台灣地位。(記者陳熙文/攝影)
美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(右)16日在台北舉行記者會指出，美國的對台政策沒有改變，但也指聯合國2758號決議未決定台灣地位。(記者陳熙文/攝影)

諾魯宣布基於一中原則和聯合國2758號決議，與中華民國斷交。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格16日在台北指出，2758號決議並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系。

羅森柏格：未排除任何國家與台建立外交關係

她表示，美方非常失望看到聯合國2758號決議的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具，不但限制台灣在國際舞台上發聲，同時也衝擊台灣與其他國家的外交關係。

聯邦眾院已在去年7月無異議通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國1971年通過的第2758號決議承認中華人民共和國是中國在聯合國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明；美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

羅森柏格16日在台北的發言，是目前為止美國行政部門對2758號決議的最新表態。

在台灣13日總統大選之後，諾魯隨即在15日宣布與中華民國斷交，並引用一中原則與2758號聯大決議。衍伸2758號決議是否涉及台灣主權的爭議。

中美洲議會(PARLACEN)去年8月通過尼加拉瓜引用聯合國2758號決議的「排台納中」案，台灣的外交部立即宣布退出中美洲議會。台灣前駐美代表蕭美琴（現在副總統當選人）則在去年9月投書「今日美國報」(USA Today)，指2758號決議遭到曲解，該決議文不涉台灣。

美國務院聲明：諾魯與台斷交 令人失望

美國國務院也發布「諾魯切斷與台灣的外交關係」聲明，指這是諾魯的主權決定，但這是令人失望的決定，強調中華人民共和國經常許下最終沒有兌現的承諾，台灣是可信賴的民主夥伴，美國未來會持續擴大與台灣的往來，這符合美國長期的「一個中國」政策。

中國外交部嗆美：中國從不拿原則做交易

中國外交部發言人毛寧則反擊美國公然對主權國家獨立自主做出的決定說三道四、對中國外交竭力汙衊抹黑，為「台灣地區」拓展國際空間說項，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政、違背國際關係基本準則。

毛寧稱，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。中國政府從來不拿原則做交易；又稱，挑戰一個中國原則就是挑戰國際秩序。

美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格於1月14日由羅森柏格陪同訪台。羅森柏格針對諾魯「突襲式」宣布與中華民國斷交表示，台灣是一個值得信賴、理念相近的民主夥伴。美國會在一中政策下繼續支持台灣有意義的參與國際社會，並持續加深與台灣的經貿關係。

聯合國 諾魯 中華民國

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