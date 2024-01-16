台灣大選後2天 諾魯「突擊式」斷交 台批北京利誘

諾魯總統亞定15日宣布承認中國，並與中華民國斷交。台北外交部次長田中光隨即舉行臨時記者會，宣布與諾魯終止外交關係。(記者侯永全／攝影)

2024台灣的總統大選甫落幕，諾魯 共和國15日宣布與中華民國 (台灣)斷交，並與中國建交；這是蔡英文擔任總統以來第十個斷交國，台灣的邦交國總數也降至12國。外交部當天宣布，即日起與諾魯斷絕所有外交關係，也批評諾魯是「突擊式」斷交，並稱諾魯索求經濟援助遠超負荷，最後因利誘與北京建交。

台北總統府15日表示，諾魯在北京利誘下決定與台斷交，中華民國表達強烈遺憾；北京當局在台灣順利完成大選的時刻進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。

台外交部：諾方告知即斷聯繫

台灣的總統大選剛揭曉，15日中午即傳出諾魯與台灣斷交消息。諾魯總統亞定(David Adeang)於台北時間下午1時42分發表談話，宣布諾魯承認「一中原則」，與中華民國斷交。諾魯政府表示，為了追求人民的「最佳利益」，將尋求和中國恢復外交關係。

台北外交部緊急應變，臨時舉行記者會，由外交部次長田中光發出聲明。田中光表示，諾魯選擇斷交的時間點甚為敏感，於台北時間上午11時45分告知斷交訊息，隨即中斷與台方聯繫，不願意再接見中華民國大使，顯然心意已決。

台灣大選結束 諾魯還致賀電

台灣的大選結束後，諾魯政府仍透過外交部次長及總統府秘書長致賀電，態度卻在15日來個180度大轉彎，無預警與台灣斷交。田中光說，外交部長吳釗燮正出訪瓜地馬拉，由於過去在維持邦交上花了不少心思，當得知諾魯突襲式宣布斷交後非常憤怒。

至於斷交原由，田中光指出，諾魯這段日子持續就澳洲 關閉諾魯難民處理中心(RPC)的巨額財政缺口，以及諾魯即將主辦2026年密克羅尼西亞運動會(Micronesian Games)田徑場工程經費，及澳洲Bendigo銀行即將關閉諾魯分行等要案，向台灣索求鉅額經濟援助。

諾魯要經援 持續在兩岸比價

田中光說，諾魯持續就台灣及中國提供的援助方案比價，台方雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但諾魯仍受中國利誘，開始與中國談判建交。涉外人士透露，澳洲關閉諾魯難民處理中心的財政缺口是「台諾關係最後一根稻草」，約8450萬美元。