諾魯昔是僅次沙烏地阿拉伯富國 今靠澳洲難民中心維生

澳洲在諾魯成立難民拘留中心，成為諾魯近年的主要財政及工作來源。(路透)

位於南太平洋的諾魯 共和國(Republic of Nauru)15日宣布與中華民國 (台灣)斷交，這個太平洋上的島國，屢屢成為兩岸在太平洋上外交角力的對象，這是諾魯第二度與台灣斷交，也是再次投向中國懷抱。

諾魯於1980年與中華民國建交，並獲得經濟與其他方面的援助；由於諾魯重視實際利益，於2002年與台北斷交，懷抱龐大的財政憧憬，與中國建交。後來因中方承諾提供的援助並未落實，於2005年再回頭與台灣建交，在復交期間，諾魯政府又獲得台方諸多協助。

根據中華民國外交部資料，諾魯地處中太平洋赤道以南42公里，在夏威夷西南方約4500公里、位於雪梨東北方約4000公里。面積僅有21.2平方公里，是全世界第三小的國家，領土只比摩納哥及教廷稍大。

諾魯由於地理位置成為海鳥的落腳點，累積大量富含磷酸鹽的鳥糞，可以作為磷肥，諾魯在1968年獨立後，享有磷酸鹽帶來的巨額財富，也成為該國主要收入來源。1975年，人口僅1.3萬的諾魯，人均GDP超過3.5萬美元，是當年全球第二富國，僅次於沙烏地阿拉伯。

諾魯政府當年也在國外大城置產，但因時機不對和政治人物貪腐，使得國庫日漸空虛。原本以為取之不盡用之不竭的鳥糞，經過數十年開採，已近枯竭，使得國家收入頓減，政府債台高築，瀕臨破產。

2001年，澳洲 政府要在國外興建移民拘留設施，瀕臨破產的諾魯積極爭取，而澳洲支付的費用，成為諾魯政府新的主要收入來源。數據顯示，澳洲難民拘留中心也是除諾魯政府外，諾魯的第二大工作來源。

澳洲最近決定關閉在諾魯的難民拘留中心，使諾魯的財政無法支撐，權衡之下，再度走向北京，冀望中方能夠伸出援手。