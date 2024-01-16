華郵：為挖走台灣剩餘邦交國 北京全球展開施壓

諾魯持續就台灣及中國提供的援助方案比價，最終在利誘之下，開始與中國談判建交。(美聯社)

諾魯 15日宣布和中華民國 (台灣)斷交，華盛頓郵報報導，為挖走承認台灣的剩餘國家，北京在全球展開施壓行動，諾魯宣布與台斷交代表北京此一行動又一次獲勝；美國有線電視新聞網(CNN)報導，台諾斷交讓致力保住邦交國的台灣再受打擊。

紐西蘭梅西 大學(Massey University)太平洋安全專家鮑爾斯(Anna Powles)說，中方將藉由壓縮台灣的外交空間而得利；諾魯轉向中國的決定並非出乎意料，但必將在太平洋各地引發回響。

衛報報導，諾魯的決定使許多觀察家感到意外，其前總統昆洛斯夫婦去年10月才國事訪問台灣，並會晤蔡英文總統，昆洛斯返國後幾周就被不信任動議罷黜，由亞定取而代之，翌月台灣官員就訪諾。

台灣的太平洋友邦吐瓦魯大使潘恩紐對衛報說，聽到諾魯的決定後感到震驚，「真是想不到又令人遺憾，尤其對我和吐瓦魯人民來說。我們知道中國正在做什麼，它老是向太平洋國家自我推銷」。

諾魯駐台北大使凱法斯對美聯社說，「我無可奉告。此事由我的政府宣布，我被告知打包走人。」該報導形容凱法斯也感到吃驚。