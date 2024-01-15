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台灣曼德拉 施明德病逝 享壽83歲

記者沈能元、魏忻忻／台北報導
民進黨前主席施明德15日在台北病逝，享壽83歲。(聯合報系資料照片)
民進黨前主席施明德15日在台北病逝，享壽83歲。(聯合報系資料照片)

民進黨前主席施明德前主席於1月15日凌晨病逝於臺北榮民總醫院，享壽83歲。台北榮總表示，院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

曾三次入獄 坐牢26年

民進黨前主席施明德被譽為台灣的「曼德拉」，是1979年美麗島事件總指揮，曾在蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝四位總統任內，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年。

美麗島事件大審時的施明德，右方為陳菊。(聯合報系資料照片)
美麗島事件大審時的施明德，右方為陳菊。(聯合報系資料照片)

發動紅衫軍 反扁貪腐

施明德也曾擔任過立委，其著名事蹟包括2006年9月，以抗議陳水扁貪腐的名義，施明德帶領了一批政治、文化和社會菁英，在台北市以總統府為圓心，發動了一場「百萬群眾」包圍陳水扁的示威運動，「紅衫軍」造成極大聲勢，國際報導顯著，之後施明德也曾宣布參選總統。

施病危 蔡英文14日探視

前立委林忠正15日凌晨於臉書發文指出，民進黨前主席施明德已經過世，正巧當天也是施明德的生日。林忠正於臉書表示，蔡英文總統14日下午3點到天母榮總探視施明德，「當時他(施明德)很平靜，聽到我們對他講話時，心跳會有起伏。」

民進黨前主席施明德15日生日這天驚傳病逝，享壽83歲。(本報資料照片)
民進黨前主席施明德15日生日這天驚傳病逝，享壽83歲。(本報資料照片)

施生日忌日同一天

施明德罹患肝癌，去年底傳出病危，住進台北榮總，日前開始裝葉克膜，本月12日一度被誤傳死訊，蔡英文也特地在14日前往北榮探視，據了解，當時施明德還有意識，而15日剛好是施明德83歲生日，但他病情未好轉，最終仍撒手人寰。

據了解，施明德罹患肝癌10多年來，長時間都在北榮進行治療，這一次住院時間約近兩個月，北榮醫療團隊盡心照顧，家屬十分感謝各界的關心，更感謝北榮醫療團隊盡心盡力的照顧、奉獻。

施明德 民進黨 蔡英文

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