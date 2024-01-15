我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

施明德辭世╱從美麗島到紅衫軍 關鍵人物

記者陳舜協
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。（報系資料照片）
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。（報系資料照片）

施：民主要一代接一代努力

施明德曾在2009年為2006年紅衫軍運動三周年紀念，寫下兩句話，「紅潮退去了，但不是消失，只是等待歷史性的再召喚」，「民主這一課永遠沒有句點，必須一代接一代努力下去」。

號召百萬人民反貪腐的紅衫軍運動，是施明德絢爛人生中最值得書寫的篇章之一。紅衫軍運動起因總統府發生貪瀆弊案，事後還發現調查局高層配合總統府吃案，隱匿總統府海外洗錢弊端。

紅衫軍總指揮 啟動倒扁

施明德在2006年號召的「百萬人民反貪倒扁運動」，先在台北市內發動「915圍城」...
施明德在2006年號召的「百萬人民反貪倒扁運動」，先在台北市內發動「915圍城」，隨後赴多個縣市「遍地開花」；10月10日又再次發動「天下圍攻」，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。（報系資料照片）

施明德2006年8月12日發出「百萬人民反貪倒扁運動」新聞稿後，正式啟動倒扁運動，號召人民每人捐出新台幣100元到反貪腐運動指定帳戶，承諾參與並且授權他及一群志士，發起一場旨在讓當時涉嫌貪汙、國外洗錢的陳水扁總統下台，百萬人民共同參與的運動，由於參與者多數穿紅衫，又稱「紅衫軍」。

曾發起台最大群眾運動

施明德在2006年8月12日發起「百萬人民反貪倒扁運動」，號召人民讓當時涉嫌貪汙...
施明德在2006年8月12日發起「百萬人民反貪倒扁運動」，號召人民讓當時涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。 （報系資料照片）

在施明德的號召下，成功募集了1億1119萬5205元經費，2006年9月9日紅衫軍在總統府前的凱達格蘭大道展開，9月15日台北市區發動「915圍城」及在桃園、新竹、台中、彰化、 屏東、宜蘭、花蓮、台東等遍地開花群眾響應；10月10日又再次發動「天下圍攻」，每場都號稱有百萬人民參與，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。

當年11月4日吳淑珍涉貪腐起訴，陳水扁列共同正犯後，紅衫軍由原先要求陳水扁下台的和平訴求，逐漸有衝進總統府的聲音出現，為了避免事態失控。施明德12月5日宣布自囚、絕食，直到陳水扁下台，施明德隔年2007年4月1日結束自囚，預告吳淑珍一審被判有罪後，陳水扁仍不下台的話，將發動第二波倒扁運動。

施明德在2006年號召的「百萬人民反貪倒扁運動」，先在台北市內發動「915圍城」...
施明德在2006年號召的「百萬人民反貪倒扁運動」，先在台北市內發動「915圍城」，隨後赴多個縣市「遍地開花」；10月10日又再次發動「天下圍攻」，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。（報系資料照片）

褒貶不一 台民主史重要存在

陳水扁早在2006年11月6日宣布吳淑珍一審有罪，他就下台，當時多認為這是陳水扁想拖過總統剩餘任期的緩兵之計，施明德結束自囚的說詞，似在呼應陳水扁說詞，紅衫軍運動最終造成的政治影響，及施明德擔任總指揮的評價，社會褒貶不一，但以美麗島事件總指揮、紅衫軍總指揮為人熟知的施明德，必是台灣民主發展史上重要的存在。

施明德 陳水扁

上一則

共和黨愛州初選登場 川普民調大幅領先 海理獲前馬州州長背書

下一則

台灣曼德拉 施明德病逝 享壽83歲

延伸閱讀

施明德辭世／陳水扁：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧

施明德辭世／陳水扁：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧
施明德辭世／坐政治黑牢25年 被譽為「台灣曼德拉」

施明德辭世／坐政治黑牢25年 被譽為「台灣曼德拉」
施明德辭世／蔡英文趕赴見最後一面 民進黨全力協辦後事

施明德辭世／蔡英文趕赴見最後一面 民進黨全力協辦後事
施明德辭世／女兒：父親沒有忌日只有生日 一生捍衛價值會長久茁壯

施明德辭世／女兒：父親沒有忌日只有生日 一生捍衛價值會長久茁壯

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25
馬斯克。(路透)

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

2024-01-07 14:13

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗