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德朝野賀賴清德當選 籲中共覺悟台灣意志不易受挫

中央社／柏林13日專電
民進黨總統候選人賴清德（左）、副總統候選人蕭美琴（右）贏得2024總統大選，兩人13日晚間在國際記者會中同台，（中央社）
民進黨總統候選人賴清德（左）、副總統候選人蕭美琴（右）贏得2024總統大選，兩人13日晚間在國際記者會中同台，（中央社）

德國朝野議員對賴清德當選總統表示祝賀之意，指出中國介入選舉沒有成功，台灣人民再次展現對自由民主的承諾，呼籲中共覺悟台灣的意志沒這麼容易受挫。

德國國會外交委員會主席羅思（Michael Roth）今天透過社群平台X，祝賀賴清德當選總統，並期盼台灣有和平的未來。

出身執政社民黨（SPD）的羅思指出，台灣人民透過這次選舉，再次展現對自由民主體制的堅定承諾。

最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）也對賴清德「令人信服的成功」表示祝賀。

哈特在聲明中指出，賴清德在選戰時保持冷靜，讓人留下深刻印象，如果他領導台灣也能同樣謹慎，這個島國的成功故事將會繼續寫下去。

他說，台灣再次證明自己堅固民主燈塔的地位，共黨領導人試圖影響選舉但沒有成功，中共必須覺悟台灣的意志沒這麼容易受到挫折，唯有與台灣平起平坐的對話才能為區域帶來和平。

基民黨（CDU）負責外交政策的洛特根（Norbert Röttgen）指出，這次大選結果顯示，蔡英文總統的路線獲得台灣人民的認可，中國對抗蔡英文路線、大動作介入選戰的嘗試沒有成功。

他強調，應該尊重台灣人民的決定。

賴清德 蔡英文 德國

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