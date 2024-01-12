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中國與美國三度續簽文物協議 打擊非法文物入境美國

記者廖士鋒／即時報導
中國與美國近期續簽文物歸還協議，圖為2019年美國歸還361件中國文物給中國，這批文物最後被中國國家文物局撥交給南京博物院。（取材自ShareAmerica）
中國與美國近期續簽文物歸還協議，圖為2019年美國歸還361件中國文物給中國，這批文物最後被中國國家文物局撥交給南京博物院。（取材自ShareAmerica）

中國國家文物局公布，與美國的一項防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄有效期順延，這是雙方第三度續簽該協議，期間美國將15批次504件／套流失美國的中國文物藝術品回歸給中國。

這一協議是「中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府對舊石器時代到唐末的歸類考古材料以及至少250年以上的古跡雕塑和壁上藝術實施進口限制的諒解備忘錄」，締結於2009年1月，並於2014年、2019年兩度續簽，這次是第三度續簽。

根據中國國家文物局11日消息，新文本將於2024年1月14日生效，有效期5年。順延有效期工作經過中國國務院批准並經中國與美國雙方互換照會確認。

官方強調，中美關於防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄有效期順延，「是落實兩國元首關於擴大中美文化領域交流合作共識的務實舉措」，中美兩個大國在文化遺產領域攜手合作，聯合打擊文物非法販運，為在全球範圍內通過國際合作打擊文物盜竊、盜掘和走私，共同守護全人類共同文化財富，保護文物安全作出示範。續簽協議將進一步促進中美文化、文物交流合作。

截至2023年12月，中國已與包括美國在內的26個國家簽署了此類政府間文件，包含秘魯、印度、義大利、菲律賓、希臘、智利、塞浦路斯等國。美國已將15批次504件／套流失美國的中國文物藝術品回歸給中國。

根據這上述備忘錄的全文，限制進口到美國的考古材料包含，從西元前7萬5,000年的舊石器時代到唐代結束（西元907年），以及至少250年以上的古蹟雕塑、壁上藝術，包含各類金屬物、陶瓷、石材、紡織品、其他有機物質、玻璃、繪畫。以上物品，僅有中國政府簽發許可證或者其他可證明不違反中國法律的證件才可除外。

對於這次雙方續簽協議，中國官媒Global Times援引中國政法大學法學教授霍政欣分析指出，美國是重要的文物市場，中國是全球文物豐富的國家之一，此次續簽對世界具有重要的現實意義和示範價值，此舉對於遏制中國文物非法外流至關重要，也有助於穩定和緩和兩國關係，同時促進兩國人民之間的友誼。

值得一提的是，協議在2009年簽定時，距今的250年是1759年（清乾隆24年），如今的距今250年則是1774年（清乾隆39年），時限正在向後移。

不過，中國官方在2007年把限制出境的文物標準線，從1795年（清乾隆60年）以前的文物一律禁止出口，往後移到1911年以前的文物禁止出境，並添加多項1949年以前文物禁止出境的規定。中國國家文物局2022年1月新設了「流失文物追索返還辦公室」，是獨立的副司級機構。官方2023年5月也發布新禁令，大幅收緊藝術品出境規範，將張大千、溥心畬等名家畫作將改為「一律不准出境」，名單並新增梁啟超、嚴復、李叔同、吳昌碩等人作品。

非法入境 義大利 國務院

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