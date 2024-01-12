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華郵分析：中國用4種方式介入台灣大選

記者顏伶如／綜合報導
台灣大選將於13日舉行，華盛頓郵報分析北京企圖干預這次台灣選舉的手段。圖為國民黨總統候選人侯友宜的支持者。（美聯社）
台灣大選將於13日舉行，華盛頓郵報分析北京企圖干預這次台灣選舉的手段。圖為國民黨總統候選人侯友宜的支持者。（美聯社）

台灣大選將於13日舉行，華盛頓郵報報導，北京企圖干預這次台灣選舉的手段，包括施放高空氣球飄過上空、贊助立場親中的媒體名嘴，以及招待台灣地方官員前往中國參加豪華旅遊。

華盛頓郵報分析，台灣這次選舉產生的新任總統對待北京立場如何，攸關海峽兩岸是否爆發衝突，一旦情勢升溫，美國及鄰近國家都可能被捲入，全球運輸航線及重要科技供應都將中斷。

報導指出，如果中國介入過深，可能讓台灣選民對於對中國態度較友善的國民黨產生反感，更加支持民調始終領先的執政黨民進黨。

亞洲政治專家、都柏林大學(University College Dublin)副教授杜卡爾斯基斯(Alexander Dukalskis)說，中國介入可能產生反效果，「民眾不喜歡受到霸凌或恫嚇，被強迫說應該如何投票」。

北京遭控介入今年台灣選舉的四種主要方式包括：

1.散布混亂訊息

台灣當局正在調查一家擁有20多個臉書(Facebook)帳號的數位媒體公司，發文內容大多批評民進黨。公司負責人從一名中國官方媒體記者取得內容及財務支援。一名台灣官員說，文宣戰有時並非支持特定候選人，而是意圖破壞選舉，製造混亂。

2.拉攏地方官員

過去一年裡，中國招待數百名台灣地方官員到中國各地城市旅遊，目的在於讓官員把親中訊息帶回台灣。目前有40人因參加旅遊及涉嫌介入選舉而遭調查中。

3.軟硬兼施的經濟政策

2024年元旦起，中國取消台灣丙烯等12種產品的ECFA關稅減讓。中國商務部9日宣布，正研究對台灣採取中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。2023年6月，中國宣布有條件恢復進口台灣釋迦，12月恢復台灣地區石斑魚輸入。

4.遊走於軍事恫嚇的灰色地帶

12月以來，中國釋放至少31個高空氣球進入台灣空域。

氣球 台灣選舉 華盛頓郵報

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