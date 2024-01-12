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抨擊訪台 北京要求美國「不要干預」台灣選舉

編譯盧炯燊／綜合11日電
在外界頻指中國介入台灣選舉之際，中國外交部發言人毛寧則批評美方聲稱選後要派代表團訪台，要求美國不要干預台灣選舉。（歐新社）
在外界頻指中國介入台灣選舉之際，中國外交部發言人毛寧則批評美方聲稱選後要派代表團訪台，要求美國不要干預台灣選舉。（歐新社）

白宮一名資深官員11日證實，華府將在台灣選舉後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，同時強調這已有先例，同時不點名地向北京表明，美國反對任何外部干預或影響台灣選舉；對此中國11日敦促美國「不要干預」台灣選舉的同時，更猛烈抨擊美台之間任何形式的官方訪問。

台灣選舉正值美中關係的微妙時刻，該名白宮匿名官員11日在簡報會表明，美國反對任何外部干預或影響台灣選舉，美國不會在其中選邊站，不會偏好特定候選人；無論任何人當選，美國對台政策不變，非官方關係也會持續，美國對台灣的民主程序充滿信心，不擔心任何干預會影響台灣選舉結果。

該官員只證實台選後將派非官方代表團訪台，但現階段不會宣布時間和成員。早前率先透露有關消息的英國金融時報報導，拜登總統將派遣前副國務卿史坦柏格(James Steinberg)與前國家安全顧問哈德利(Stephen Hadley)率團訪問台北。

這名官員重申，美國在台灣選舉後派非官方代表團訪台，直接跟當選人面對面溝通，完全符合先例，也符合美國「一中政策」，更是管控兩岸緊張與兩岸議題的重要方式。

對於華府在選舉後派團訪台，北京透過外交部發言人作出回應，除敦促美國「不要干預」台灣選舉外，更猛烈抨擊美台之間任何形式的官方往來。

發言人毛寧在記者會指出，華盛頓「不得以任何形式介入台灣地區選舉，避免給中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害」，也指出「中國一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。」

拜登任內分別於2021年4月及2022年2月派非官方代表團訪問台北，以顯示對台灣的支持，當時北京並未認為這是美台關係的「升級」。

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