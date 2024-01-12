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海外台人現返鄉投票潮 機場大排長龍 紐約媽甘願奔波40小時

記者許君達、陳政錄／紐約、北京報導
11日上午6時多的北京首都機場，許多在北京的台灣人或來自其他城市的轉機者，排隊等待行李托運。(圖／讀者提供)
11日上午6時多的北京首都機場，許多在北京的台灣人或來自其他城市的轉機者，排隊等待行李托運。(圖／讀者提供)

台灣大選倒數，今年的選情熱，就連居住在美國的僑民也都心繫選舉，有一名居住在紐約、有三個孩子的媽媽早早就安排好保母，獨自返台投票；也有在紐約工作的台灣人，雖然無法回鄉投票，卻也呼籲在台灣的家人一定要去投票，行使公民權。

今年已經40歲的台裔媽媽陳馨妮，14歲就從台灣獨自一人來美國念書，畢業之後與外族裔丈夫兩人住在紐約，育有三個孩子。雖然居住在美國多年，她仍相當關心台灣政治，此前總統蔡英文多次過境紐約，陳馨妮都到場支持、參與僑宴，每年也固定參加挺台入聯大遊行。

此次碰上台灣大選，由於選情激烈，她早早就已經安排好，元旦剛過沒多久，就將三個孩子託付給丈夫、保母，自己搭機飛回台灣投票；雖然紐約有直飛台灣的飛機，但機票早已銷售一空，陳馨妮只好先飛到西岸，再從西岸飛到日本，再轉機回台灣。

戶籍在高雄的她，到了台灣再搭高鐵回到戶籍地，全程旅行時間將近40個小時，即便如此，她也沒有喊累，笑說「沒有帶孩子在身邊，再久的飛行都輕鬆」，一心只想投票，支持心儀的候選人。

在紐約工作的雲林人林小姐已經用完了年假，無法趕回台灣投票，不過她再三呼籲住在家鄉的家人一定要去投票。林小姐表示，這次選舉對台灣、對美國，以及她的生活都至關重要。由於未來希望能留在美國生活，她也投資了美股和台股，希望未來執政黨能夠維持好美台關係。

青年時代從台灣移民至紐約的民主黨65D區領袖于金山也表示，很遺憾今年沒能回去投票，因為長途飛行和高達數千元的往返機票著實是個負擔。關心台灣政治的于金山說，由於台灣未開放不在籍投票，很多像他一樣在美國生活的老台僑都被現實原因擋在了門外。

于金山說，他一直呼籲能夠開放海外投票，然而執政黨卻出於自己的利益考量再三推阻，導致選舉從參與門檻起就存在不公平現象，對經濟情況較差的海外同胞構成歧視。這也是他希望實現執政黨輪替的一個重要原因。

近幾周往返兩岸直航點的機場，也陸續湧現返台投票人潮，有在北京生活的台灣人坦言，這是新冠疫情以來，第一次在機場排隊排這麼久，且機上座位也接近全滿。

以北京首都機場為例，11日共有中國國航、長榮航空、中華航空各一航班，共三架次直飛桃園機場，計畫早上8點多起飛的中國國航航班，6點到機場就已排滿長龍，一名在北京生活的台灣人直言，「好久沒在機場排隊這麼久」。

一名在北京工作近20年的台灣人指出，由於藍白和破局，選舉變成藍綠白三足鼎立，在票數落差可能非常小，和近期民調拉鋸下，進一步激發大家願意返鄉投票的意願，例如近一兩周，還有人在聊天群組中，臨時詢問優惠機票的購買方式。

受近日自中國返台人數增加影響，有民眾反映，在抵達桃園機場時，海關對是否攜帶肉類、...
受近日自中國返台人數增加影響，有民眾反映，在抵達桃園機場時，海關對是否攜帶肉類、水果等物品的查驗力度明顯提升，增加了不少通關時間。(圖／讀者提供)

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