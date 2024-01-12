台灣大選前一天 布林肯會中聯部長劉建超

國務卿布林肯預計12日與中共中央對外聯絡部部長劉建超會面，時間點在台灣大選之前，令外界闗切。圖為劉建超9日在紐約演講。（中新社）

台灣總統選舉台北時間13日登場，美國之音獨家報導，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)預計在美東時間12日會晤來訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超。

美國之音報導，布林肯將率亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)在國務院與劉建超會談。

美中在去年拜習會結束後，雙邊溝通逐漸公開化，劉建超訪美會晤美國官員，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)與中國商務部長王文濤通話，談及晶片議題。

美國之音報導，台灣選後隔周，世界經濟年會將在瑞士舉行，布林肯和中國總理李強都計畫參加，此外，美中科技合作協定下月到期，美中22日將舉行會議討論延期。

劉建超10日會晤白宮 首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)，討論台海等區域和全球議題，白宮事後聲明強調，美中持續高層外交和互動；白宮資深官員10日說，將在選舉到就職典禮這段期間，美國也會與北京維持外交和軍事等溝通。

美國政府提高警戒，避免中國以台灣選舉 為藉口，製造區域不穩；資深官員說，若北京在選舉結果出來後，選擇施加額外的軍事壓力或脅迫來回應，就是挑釁。

被問到美國是否就台灣選舉與北京溝通，國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)11日並未直接回應，他重申美方立場說，拜登政府反對外部干預或惡意影響台灣選舉，對台灣民主程序深具信心，也相信台灣選民會在不受外部干預的狀態下選出下屆領導者。

此外，國務卿布林肯11日與南韓外交部長趙兌烈通話，雙方同意會共同應對北韓的安全挑戰，也會一起支持台灣海峽與南海的和平穩定。