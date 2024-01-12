第一夫人稱拜登年齡是「資產」 批共和黨打杭特「殘酷」

第一夫人吉兒‧拜登接受MSNBC晨間節目訪問時，為拜登辯護說他的年齡是資產。（美聯社）

微軟全國廣播公司(MSNBC)於11日播出專訪第一夫人吉兒‧拜登 (Jill Biden)的內容，她形容美國史上最高齡總統拜登的年紀是「資產」，並稱共和黨 眾議員對兒子杭特(Hunter Biden)的所做所為「殘酷」。

拜登尋求連任，但他81歲的高齡成為選民遲疑的主因。

MSNBC 11日在晨間節目「早安！喬」(Morning Joe)播出專訪吉兒的內容，她為夫婿辯護說道：「我會說他的年齡是資產，他很有智慧且經驗老到。」

吉兒說：「他認識世界舞台上每一位領袖，他活在歷史裡也深諳歷史，他經過縝密思量才做決定，他是這個時代能勝認這項工作的正確人選。」

拜登數月來以幽默化解選民對他高齡的質疑，但民調 卻「笑不出來」；美聯社(AP)與芝加哥大學(University of Chicago)全國民意研究中心公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)去年8月民調顯示，77%成人認為拜登太老，不適合再做四年，其中包括69%的民主黨人。

針對共和黨對杭特的諸多指控，吉兒說：「我認為他們對杭特的所作所為殘酷」。

她說：「我真的以杭特戒癮後重建的生活為傲，我愛我的兒子，且這對我的孫子而言是種傷害。這是我所擔心的，我擔心影響他們的生活。」

對於共和黨不斷攻擊拜登家族，包括前總統川普屢次稱拜登「無能」，吉兒不滿國內輿論風向轉變。

她說：「看看我們曾經擁有的，看看另一派與極端分子把我們的國家變成怎樣。我的意思是，我們不會在十年前看到這種事。」

吉兒的專訪播出前一天，杭特拜登10日突然現身眾院監督委員會聽證，引發混亂及兩黨互批，該場聽證會目的是討論是否指控杭特藐視國會，且為國會可能對杭特追究刑責做好準備。