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海理、德桑提斯最終辯論 川普抵制得利 WSJ：妙招奏效

記者胡玉立／綜合報導
共和黨兩名總統參選人海理（右）和佛州州長德桑提斯參加黨最後一場辯論，兩人捉對廝殺，並同聲批評川普。（美聯社）
共和黨兩名總統參選人海理（右）和佛州州長德桑提斯參加黨最後一場辯論，兩人捉對廝殺，並同聲批評川普。（美聯社）

美國前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)和佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)10日參加共和黨總統提名投票15日開始前的最後一場辯論。在最後一搏的氛圍中，兩人捉對廝殺，結果除了大都是在重複之前辯論內容外，也讓始終拒絕參加辯論的川普，明顯成為「鷸蚌相爭，漁翁得利」故事中的獲益者。

華爾街日報（WSJ）指出，這場提名賽事如果未在最後一刻出現重大轉折，川普抵制辯論的壓注戰略，將被證實是個妙招；不僅讓川普輕鬆獲得戲劇性回報，他邁向最終提名的道路也因此舖平了許多。

共和黨第一個初選州愛荷華州黨團會議訂15日舉行；10日晚在愛州首府第摩因市(Des Moines)德雷克大學(Drake University)舉行的最後一場辯論，首先傳出沒資格上台辯論的前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)放棄總統競選的消息。他嚴厲譴責川普和支持川普的共和黨表示：「任何不願說出川普不適合當總統的人，都不適合當總統。」

海理和德桑提斯在辯論過程中，清𥇦介紹各自政見，但辯論主調不可避免地放在一連串令人不快的攻擊。海理宣布針對德桑提斯設立事實查核網站DeSantisLies.com，同時嘲笑德桑提斯盟友撒錢逾1億元助他競選，結果卻是民調下降，競選活動和附屬超級機構PAC陷入混亂。

德桑提斯則攻擊海理擔任南卡羅來納州長的稅收、變性議題和教育紀錄，將她描繪成一個被富裕精菁英納入口袋裡的全球主義者。

最後，兩位候選人同聲批評川普；海理譴責川普拒絕接受2020年大選結果以及至今仍在試圖重演2021年1月6日國會大廈騷亂行為。德桑提斯則同意海理另一說法表示，「川普應該站在這個台上才對，他在愛荷華州欠大家一個解釋。」

至於川普，則在福斯新聞的鎮民大會式的現場節目中反制這場辯論，他侮辱其他候選人，並迴避有關他的企業集團接受外國資金的問題。

而根據愛州最新民調，這最後一場辯論並未出現任何轉折點；川普鞏固了領先優勢，目前領先35個百分點。

川普 德桑提斯 共和黨

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