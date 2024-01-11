牽動全球市場敏感神經 彭博：台灣大選結果影響恐「慢慢發酵」

分析師說，如果台灣13日大選結果觸動地緣政治緊張情勢升高，台幣、台股和台灣不動產可能受創，但有利於典型的風險規避型資產如美元、日圓，以及財政穩健國家發行的公債。（路透）

彭博資訊報導，台灣總統與立委選舉13日登場，人民的選擇將帶來新的政治面貌，進而對全球產生影響--不僅將形塑至少未來四年的兩岸互動以及美中關係，也將牽動全球金融市場走勢。

中國觀察家表示，台灣選舉對全球市場的影響更可能是慢慢發酵，而不是立即引爆動盪，關鍵在於勝選者的主張和北京相應的反應。一般認為選舉結果引發台海戰爭的機率微乎其微，但因為台灣是全球大部分先進半導體的生產重鎮，也控制一條繁忙的海運航道，萬一戰爭爆發的代價估計達10兆美元，相當於10%的全球國內生產毛額（GDP）。

風險何在？

若選舉結果平和落幕無爭議，對台灣是好事。風險在於得票數太接近或有爭議，可能留下敗選方抗爭數月的後遺症。如果執政黨民進黨 贏得總統大選但輸掉立院多數席，未來四年，重大議題恐在立院激戰。

美國雖一再表明，沒有特定偏好的候選人，但若民進黨勝選，台灣可能延續親西方外交政策和與中國脫鉤的路線。但這種結果也可能導致北京擴大施壓。

議題觀點異同

兩岸關係是首要議題。但許多選民也關切經濟議題，尤其不滿通膨頑固、房價高不可攀和薪資成長緩慢。官方估計，2023年成長率可能是全球金融海嘯以來最低。據估計，要在台北買房子必須存16年的收入才買得起。

三位總統候選人都保證蓋更多社會住宅、外加生育補助，也都開出提高所得的競選支票。

能源政策是個明顯分歧點，民進黨反對核電，在野的國民黨和民眾黨則主張核電是必需的。

市場會如何反應？

彭博指出，在人工智慧（AI）熱潮推波助瀾下，以科技股掛帥的台灣股市已漲到接近歷史最高價位。如果選舉結果強化兩岸關係，一方面可能助長多頭氣氛，但另一方面也可能造成台灣重要的半導體產業遭華府關切。

台灣選民已習慣政黨輪替和兩岸關係變化，外國投資 人通常比較緊張。新台幣在2023年第4季升值5%，2024年首周回貶，是八周來首見。

桑堡投資管理公司聯席投資長柯林霍夫說，如果選舉結果出乎眾人意料，而且觸動緊張情勢升高，那麼將有利於典型的風險規避型資產，例如美元和日圓。

百達財富管理基金經理人Rickie Jia認為，黃金、財政穩健的歐洲和亞洲政府公債，也可能成為資金避風港。

北京反應是關鍵

若台灣選舉結果升高兩岸緊張情勢，屆時北京反應如何，也將左右市況。

Amundi資產管理公司地緣政治主管羅森伯格指出，如果選後北京祭出所謂的海關檢疫措施，禁止主要進出口，只放行基本物資，那麼衝擊可能局限於台灣一隅，那將挫傷台幣、台股和台灣不動產市場。

倫敦避險基金Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）說：「據我推測，若賴清德 執政，前方之路會遭遇一些麻煩。」他認為，關鍵在於賴清德如果當選，就職後「數月或數年會怎麼做，而北京將有何反應，還是採取更有建設性的做法，邀賴上談判桌」。