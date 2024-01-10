美中軍事對話 美提台海和平穩定重要性

美國副助理國防部長切斯(左四)9日在五角大廈與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超(右四)舉行年度美中國防政策協調會談。(美聯社)

美國國防部 負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯(Michael Chase)9日在五角大廈會晤中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，這是第17次美中國防政策協調會談，也是兩年多來同層級官員再次對話。

會談主題包含雙邊軍事溝通、俄烏戰爭、印太區域安全、中國在南海的騷擾行動與北韓 的挑釁作為；切斯對宋延超說，美國致力於以台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，以及台海和平穩定的重要。

路透報導，切斯2021年8月與時任國際合作辦公室副主任黃雪平透過美中國防專線，舉行視訊會議；這場對話是拜登 政府上任以來，美中軍事官員的首度通話。

最新的美中國防政策協調會談，是在美國國防部舉行，8日起連開兩天；美國國防部表示，美中國防與軍事官員將持續積極討論雙邊各種層級的往來。

美國國防部發言人麥納斯(Martin Meiners)表示，雙方討論美中國防關係，切斯強調維持軍事溝通管道暢通的重要性，這是為了避免競爭演變成衝突。

麥納斯說，切斯對宋延超提到印太區域整體安全的重要，美國會在國際法允許之處，繼續安全且負責任地飛行、航行與執行任務，美國對印太及全球盟友的承諾非常堅定。

麥納斯表示，切斯談到中國一再騷擾在南海作業的菲律賓船隻，雙方討論俄烏戰爭，並關切北韓近日挑釁作為。

2021年當時的美國聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，引發北京對美政治反彈，切斷對美軍事溝通管道，拜登總統與中國國家主席習近平去年11月在舊金山達成恢復雙邊軍事溝通管道的共識。

參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown Jr.)去年12月21日和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通上視訊電話，各工作層級也在討論接下來的互動規畫，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)何時與中國國防部長董軍直接對話，成為關注焦點。