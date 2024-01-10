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防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

奧斯丁祕密住院 罹前列腺癌首曝光 拜登「隔了1個月」才知情

編譯陳韻涵／綜合9日電
國防部長奧斯丁住院一周以後，五角大廈才公布他是接受前列腺癌手術後感染而住院。(美聯社)
國防部長奧斯丁住院一周以後，五角大廈才公布他是接受前列腺癌手術後感染而住院。(美聯社)

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)上月被診斷罹患前列腺癌而動手術，術後隔日即出院，但元旦因手術併發症再次入院，後送加護病房觀察；拜登總統2日方知奧斯丁病況，已是他生病一個月後的事。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Army Medical Center)官員9日表示，奧斯丁去年12月初接受實驗室檢測發現罹患前列腺癌，12月22日進行侵入性的微創前列腺切除術，手術期間必須全身麻醉；術後翌日，奧斯丁即出院。

華特里官員表示，「奧斯丁部長術後平安無事，隔天早上就回家了。他很早發現前列腺癌，預後良好。」

孰料，70歲的奧斯丁今年元旦因「12月22日手術後併發症，包括噁心、嚴重腹痛、屁股痛和腳痛」再次入住華特里德軍醫院。

聲明表示，初期診斷發現奧斯丁尿道感染，院方1月2日決定將奧斯丁轉送加護病房「密切觀察並加強照護」。

醫生隨後發現，奧斯丁「腹部積液損害小腸功能，導致他腸道內的物體倒流，院方以鼻胃管排出胃中積液來治療。腹部積液透過非手術引流裝置排出」。

院方表示，奧斯丁「住院期間，病況穩定」，目前「感染狀況已排除」，且「病情持續改善，預期將完全康復，但這可能是個緩慢的過程」。

院方表示，奧斯丁第二次住院期間，「從未失去意識，也沒有全身麻醉」。

奧斯丁1日入院，9日仍未出院；國防部4日才將奧斯丁住院的消息告知白宮及主要國防官員，招致批評並引發軍事領袖無法視事，政府資深成員卻不知情的程序審查。

拜登及其他白宮官員9日得知奧斯丁住院，但國安委員會發言人柯比(John Kirby)9日告訴記者，拜登及白宮人士直到9日上午才知道奧斯丁罹癌，且是在軍醫院官員公開說明數小時前。

院方發布聲明後，國防部發言人萊德(Pat Ryder)當天在記者會上表示，防長「持續恢復狀態良好，精神也不錯」。

萊德表示，國防部將每日更新奧斯丁的康復動態，而他未與奧斯丁說過話，也不知道為何防長未早點公布病情細節，僅表示前列腺癌及治療「極其私人」。

華特里德軍醫院表示，前列腺癌是美國男性最常見的癌症病灶，平均每八人就有一人生病，非裔比率更高，每六人就有一人。

當被問到奧斯丁是否暫時無法履行出訪等職務時，萊德表示，奧斯丁「持續監督國防部的全球行動」，「積極履行職務」。

奧斯丁 國防部 拜登

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