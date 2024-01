中國製舊世代晶片「湧入」 美議員籲設貿易壁壘力阻

「日經亞洲」披露,美國繼數月來力阻中國取得先進晶片技術之後,目前正企圖降低對中國舊世代傳統晶片的依賴,以增添另一層的防衛。(路透)

「日經亞洲」披露,美國繼數月來力阻中國取得先進晶片 技術之後,目前正企圖降低對中國舊世代傳統晶片的依賴,以增添另一層的防衛。

根據日經亞洲報導,舊製程的傳統晶片和最新製程的先進晶片相比雖遜色,但傳統晶片應用仍相當廣泛,從洗碗機到電動車都看得到舊世代晶片的蹤影。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)主席、共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)和民主黨籍眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)聯合致函商務部 長雷蒙多(Gina Raimondo)和美國貿易代表戴琪(Katherine Tai),呼籲政府採取緊急行動,使用包括關稅在內的手段,以遏止美國對中國傳統晶片的依賴。

他們寫道:「我們關切(中國)正在把基礎半導體倒貨到美國和全球市場。」信中表示,與高性能晶片相比,中國製造的基礎晶片飆升給美國經濟安全帶來的風險「受到的關注要少得多」。

應用在智慧型手機、超級電腦和資料中心的8奈米或8奈米以下製程的晶片大多在台灣和南韓生產。

中國則是在打造「成熟」和「傳統」基礎晶片的產能,這些晶片的製程在28奈米或28奈米以上。這些晶片雖使用10到20年前的技術,但運用仍相當廣泛,包括一些軍事設備。

榮鼎集團(Rhodium Group)去年4月發布的一項報告指出,未來3至5年,中國和台灣加起來占全球20至45奈米製程晶圓產量將接近80%。

榮鼎集團表示,在50至180奈米製程方面,目前中國占全球產能30%左右,10年內可能增至46%左右。

這兩位議員提出設置「零件關稅」的構想,對基礎晶片本身而不是成品徵收進口關稅。

蓋拉格和克利什納穆希在信函中要求在60天內舉行一場簡報會,以聽取各單位打算如何解決這個問題。

美國商務部上週表示,將根據「晶片法」(Chips and Science Act),提供微晶科技公司(Microchip Technology)1億6200萬美元補助,以協助其在傳統晶片的生產製造。

美國商務部長雷蒙多在聲明中表示,這筆資金是美國「努力加強傳統半導體供應鏈 方面邁出有意義的一步」。這些舊世代半導體廣泛運用在各方面,從汽車、洗衣機到飛彈等。

美國商務部上月宣布將進行一項調查,以確定美國公司如何採購傳統晶片。

這項調查將於本月開始,目的在「減少」中國構成的國安風險,聚焦在美國關鍵產業供應鏈內中國製造傳統晶片的使用和採購。

蘭德公司(RAND Corp.)資深顧問,同時也是半導體專家的古德瑞契(Jimmy Goodrich)對「日經亞洲」表示,數據顯示中國料在2030年前成為全球主要傳統晶片生產國,並擁有相對自給自足的供應鏈。

他說:「中國在傳統晶片市場上矗立的主導地位將為美國帶來新的國安和經濟脆弱性,但只有透過與盟友的密切合作才能有效解決。」他指出,華府及其盟友需要共同解決這一問題。

皮特森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)研究分析師霍根(Megan Hogan)上月在「戰爭困境」(War on the Rocks)網站寫道:「要打贏和中國的晶片戰,必須保有先進半導體的主導地位和降低對中國傳統晶片的依賴。」

「傳統晶片運用廣泛,從洗碗機到軍事武器系統都有」,「一如在太陽能方面的作為,中國利用傾銷排擠外國競爭者,讓美國和世界其他國家依賴中國提供成熟(傳統)的晶片」。

中國外交部發言人毛寧8日說:「美方以所謂國家安全為由,不斷加碼對華晶片出口管制措施,無理打壓中國半導體企業,是地地道道的經濟霸凌行徑。」

她表示,美方行為嚴重衝擊國際供應鏈穩定,毒化國際合作氛圍,助長分裂與對抗。

烏克蘭戰爭可能激發了中國建立其傳統晶片產能的決心,因為北京注意到拜登政府如何將俄羅斯制裁重點放在莫斯科無法自行生產的半導體上。

一位分析師說:「中國正在詳加研究制裁方案及其對俄羅斯經濟的影響。他們希望能夠對制裁擁有更強大的緩衝。」