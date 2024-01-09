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登陸艇故障「遊隼號」登月任務至少延遲一個月

編譯莊瑞萌／綜合8日電
裝載「遊隼號」登月小艇的火箭8日凌晨升空，但因出現技術故障，登月任務告停。(歐新社)
裝載「遊隼號」登月小艇的火箭8日凌晨升空，但因出現技術故障，登月任務告停。(歐新社)

8日清晨才升空的「遊隼號」(Peregrine)月球登陸艇升空不久傳出燃料損耗問題，經評估後可能會影響隨後成功軟登陸月球的任務；美國航空暨太空總署(NASA)稍後宣布，這項任務可能至少延遲一個月。

美聯社報導，匹茲堡「天文機器人科技公司」(Astrobotic Technology)稍早成功讓登陸艇朝向太陽，以便太陽能板充電，另一方面一支專門小組則評估所謂的「推進系統故障」狀況，結果發現燃料嚴重損失，有可能會影響到原訂2月23日順利登月的成功機會。

「聯合發射聯盟」(United Launch Alliance)火神號火箭搭載「遊隼號」，8日從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)太空中心升空七個小時後發現這個問題。

「遊隼號」登月小艇(中)正裝進火箭運載艙。(美聯社)
「遊隼號」登月小艇(中)正裝進火箭運載艙。(美聯社)

202呎高的火神號火箭是過去相當成功的擎天神5號(Atlas V)升級版本，貝佐斯(Jeff Bezos)的Blue Origin公司則負責提供這次火箭使用的兩個主引擎。火箭發射近一個小時、登陸艇正式脫離火箭上節(upper stage)後，「聯合發射聯盟」一度宣布這次發射任務成功，不久後登陸艇的推進系統故障，讓太陽能板無法正確對準太陽。

「天文機器人公司」表示，推進問題會影響登陸艇登月的成功機率。登陸艇配備了引擎和推進器，不僅用於航行到月球的過程，還可協助下降月球。該公司不只希望能成為第一家成功登月的民間公司，NASA也希望民間的登陸艇，能先到月球為太空人探路並協助該署、其他國家、大學及其他客戶運送科技裝備等物資。

「遊隼號」的運送費用每公斤索價從數百元到120萬元不等，不過並無法讓「天文機器人科技公司」收支打平。對此，該公司執行長索頓(John Thornton)表示，這並非此趟首次任務的重點，因為「這趟任務乘載了許多人的夢想與希望。」

NASA與該公司的「遊隼號」合作金額1億多元。就在8日升空之前，副署長卡恩斯(Joel Kearns)就表示，利用民間公司運送物資到月球雖然較便宜又快，但風險較高，不過仍在接受範圍內，「每次成功與失敗都是學習成長的機會。」

另外，NASA的「阿提米絲計畫」(Artemis program)則希望未來幾年內能送太空人重回月球表面，而且首先會進行一次月球繞飛任務，預計在今年底之前有4位太空人參與。

太空人 NASA 佛州

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