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「真飛航模式」手機飛出艙門摔落5000公尺 螢幕無裂縫

編譯中心／綜合8日電
華州居民貝茨發現似乎是從阿拉斯加航空掉落的手機，一切完整，並未摔壞。(取自X平台)
華州居民貝茨發現似乎是從阿拉斯加航空掉落的手機，一切完整，並未摔壞。(取自X平台)

阿拉斯加航空日前發生客機艙門在半空中脫落事件，一支iPhone手機從機上摔落約5000公尺後被人撿到，不但螢幕沒有破裂，連電池都還有近一半電力，媒體戲稱這才是真正的「飛航模式」。

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)1282班機本月5日俄勒岡州波特蘭(Portland)飛往加州洛杉磯安大略(Ontario)機場，起飛不久後機上一個內嵌式艙門(plug door)遭吹走，這支智慧型手機跟著噴飛。這架客機隨即緊急降落，機上人員平安無事，不過機身出現一個大洞。

當時在空中噴飛的物品除了iPhone手機，據報還包括蘋果公司AirPods耳機和一件男孩上衣。

一個名叫貝茨(Sean Bates)的男子在華盛頓州搜尋殘骸時，於路邊發現iPhone手機，似乎就是乘客掉落的物品。

艙門脫落後，工作人員用塑膠膜暫時封住大洞。(路透)
艙門脫落後，工作人員用塑膠膜暫時封住大洞。(路透)

根據8日上傳X平台(前稱推特)的照片，當中可見iPhone螢幕似乎完好如初，以及電郵顯示70元行李收據，電池還有44%電力，且手機仍處於飛航模式。

貝茨在TikTok也發文說，他發現手機「相當乾淨，沒有刮痕，躺在灌木叢裡」。

貝茨表示，他已連繫國家運輸安全委員會(NTSB)，對方告訴他，這是從客機掉落被人尋獲的第二支手機。

NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)回應貝茨在X平台的發文時表示感謝他的協助，並說希望能親自見面道謝。

霍曼迪8日在簡報會中告訴記者：「我們會好好檢查(這些手機)然後物歸原主。」霍曼迪還說「真的幸好」這起事件沒有以悲劇收場。

有線電視新聞網(CNN)NTSB主席霍曼迪指出，波特蘭一名學校教師在自家後院發現這塊剝落的艙門後，主動聯繫NTSB。

霍曼迪說，找到丟失艙門可望獲得關鍵線索，釐清何以與飛機分離。

iPhone 加州 智慧型手機

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