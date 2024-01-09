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阿航波音737 Max 9班機曾亮3次警示燈 黑盒子關鍵音訊被覆蓋

編譯廖振堯／綜合8日電
從阿拉斯加航空班機上脫落的艙門，在波特蘭郊區找到了。圖為NTSB人員初步檢視。(美聯社)
從阿拉斯加航空班機上脫落的艙門，在波特蘭郊區找到了。圖為NTSB人員初步檢視。(美聯社)

阿拉斯加航空5日發生意外的波音737 Max 9才飛行兩個多月，便在三次航班中亮起增壓警示燈；而聯合航空(United Airlines)的737 Max 9機隊同樣使用插栓固定的內嵌式艙門配置，檢查後也發現鬆動及其他安裝問題；聯邦航空管理局(FAA)批准新的檢驗方式，然而此次意外關鍵的「黑盒子」卻未錄到事發當下情況，引發現行法規是否急需更改的疑慮。

美聯社報導，美國國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)7日表示阿航決定旗下737 Max 9禁飛跨洋長途航線，以便出事時迅速就近降落，但霍曼迪也強調增壓警示燈也可能與5日發生的事件並沒有關聯，且現在斷言插栓失效是因為製造缺陷還為時過早。

從阿拉斯加航空班機上脫落的艙門，在波特蘭郊區一戶人家的後院找到了。(美聯社)
從阿拉斯加航空班機上脫落的艙門，在波特蘭郊區一戶人家的後院找到了。(美聯社)

根據FAA線上紀錄，出事的737 Max 9於去年10月31日交機、11月11日啟飛商業航班，目前飛過145個班次，亮起警示燈的日期則是12月7日、1月3日、1月4日，接著5日便發生意外，那是當天該架飛機的第三個班次。

目前只有阿航、聯合航空有737 Max 9機隊，分別為64架、79架，現全數停飛。聯合航空周末初步檢查後，8日宣布發現一些插栓安裝問題，例如「螺栓需要額外扭緊」。FAA同日也批准新的Max 9檢驗程序，並發出檢查內嵌式艙門的指南，以求盡快復飛。

不過意外起因究竟是什麼，恐怕很難水落石出。紐約郵報報導，FAA目前法規只要求黑盒子一次錄製兩個小時的音訊，包括飛行員談話、無線電傳輸或引擎聲音，過了兩小時後新的錄音就會覆蓋掉舊音檔。霍曼迪便說駕駛艙錄音機上沒有任何內容，維護人員取回黑盒子時發現斷路器沒有切斷而繼續運作，因此音訊被覆蓋。

霍曼迪說過去六年有十起幾乎釀成意外的情況都是黑盒子紀錄被覆蓋而無從調查，NTSB從2018年以來便在推動錄音間隔從2小時提高到25小時。FAA去年11月宣布一項新的25小時錄音擬議規則，但霍曼迪指出即使頒布後也僅適用於新製造的飛機，不會影響阿航的1282號航班或前述瀕臨意外事件的飛機。

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