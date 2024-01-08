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波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

NTSB：幸好阿航班機破洞旁沒坐人 否則後果不堪設想

記者顏伶如／綜合報導
國家運輸安全委員會主席霍曼迪7日在奧勒岡波特蘭市記者會上表示，將對波音737 Max 9航機機身門板做仔細檢查。(美聯社)
國家運輸安全委員會主席霍曼迪7日在奧勒岡波特蘭市記者會上表示，將對波音737 Max 9航機機身門板做仔細檢查。(美聯社)

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)1282號班機5日發生內嵌式艙門(plug door)在飛行途中突然脫落事件後，國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)7日指出，因為脫落艙門旁邊的26A與26B兩個座位，剛好都沒人坐，否則整起事件後果可能非常慘重，不堪設想。

這架波音737 Max 9客機是在飛行高度到達1萬6000呎時，發生意外。霍曼迪6日晚間在記者會上說，幸好緊鄰脫落艙門的兩個座位剛好都是空的，從飛行高度看來，事發當時所有乘客都還繫著安全帶。

霍曼迪說，由於減壓導致機艙內部陷入混亂，機身破口附近兩個座位頭枕脫落，一個座位的椅背被吹走，附近留著某些衣服。她說：「並未釀成更憯重的悲劇，堪稱不幸中的大幸。」

她表示，位於艙門旁邊的26A與26B兩個座位，剛好都沒人坐。

霍曼迪說，對於當時飛機上的乘客來說，這起事件肯定驚心動魄。

國家廣播公司(NBC)報導，主管機關仍在搜尋脫落艙門，研判可能掉落在距離波特蘭市中心區往西約7哩的香柏丘(Cedar Hills)社區。

霍曼迪在記者會上說，並沒有乘客受到重傷，但某些乘客則受到輕傷。她表示，如果艙門脫落是在飛行高度3萬5000呎發生，由於某些乘客可能在機艙裡走動、站立，或使用洗手間，事件嚴重程度將大幅提高。

她表示，機身出現破口之後，機艙立即快速減壓(rapid decompression)。聯邦航空管理局(FAA)指出，快速減壓過程當中可能導致乘客缺氧，出現暈眩、失去意識，甚至留下腦部永久受損。

這起飛安問題正由NTSB調查中，7日首度進入全天調查。至於事件發生原因為何，霍曼迪表示，掌握更多訊息之前，目前盡量避免揣測。

阿拉斯加航空已停飛65架同款客機。

由於阿拉斯加航空的波音737 MAX 9型航機6日出事，聯邦民航局下令所有 17...
由於阿拉斯加航空的波音737 MAX 9型航機6日出事，聯邦民航局下令所有 171架波音737 MAX 9 型飛機停飛，一時間各家航空的航班班次大亂。一對孌生姐妹7日被困在西雅圖國際機場，等候重新訂位飛往東岸的班機。(美聯社)

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