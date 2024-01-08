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波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

高空脫落的「內嵌式艙門」原為額外逃生門 非每架飛機都有

編譯俞仲慈／綜合7日電
這架阿拉斯加航空波音737MAX 9型客機5日因一扇艙門被吹走而緊急降落。(路透)
這架阿拉斯加航空波音737MAX 9型客機5日因一扇艙門被吹走而緊急降落。(路透)

日前阿拉斯加航空1282號班機(AS1282)緊急折返降落事件，引發許多民眾對於該架波音737 Max 9型客機上脫落的部位及其真正用途，感到好奇與憂慮。

路透報導，機身脫落的內嵌式艙門(plug door)並非緊急出口，而且不是每架飛機都有這個裝置。

客機逃生門數量規定？

由於波音737-900飛機限制乘客人數，因此和737-400/800一樣，規定須有四個主出口和四個機翼出口，以符合聯邦政府要求，即使一半出口被堵塞，乘客也可以在90秒內疏散。

為何會有這片內嵌式艙門？

737 MAX 9是波音目前最大型單走道客機，最多可容納220名乘客，因此需要多早期型737客機多設置一扇逃生門，以便乘客有足夠疏散途徑，但是若實際安裝座位比原始設計少的話，航空公司可將額外逃生門，以廊板或門塞封住，一如出事的1282班機，而脫落部位的正確名稱就是「內嵌式艙門」，上面並安裝有客艙窗戶。

有多少架此類飛機？

據統計，波音已交付的200多架737 MAX 9之中，有171架使用內嵌式艙門，包括國內的聯合航空和阿拉斯加航空，外國客戶包括巴拿馬巴拿馬航空(Copa Airlines)、墨西哥航空(Aeromexico)和土耳其航空(Turkish Airlines)。

內嵌式艙門安全嗎？

內嵌式艙門是由總部位於堪薩斯州威奇托市的Spirit Aero Systems製造，該公司於2005年從波音獨立出來，是波音最大供應商之一，除內嵌式艙門外，還波音製造機身和其他零件。

去年一架波音737 Max的隔間艙壁(bulkhead)發現鑽孔不當的瑕疵，引起外界質疑Spirit生產線的品管有問題。 

1282航班意外發生前，從未發生內嵌式艙門從機身脫落的情況，佛羅里達州安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)教授布里克豪斯(Anthony Brickhouse)表示：「我非常有信心會找到掉落的艙門，並且能夠以科學解釋事故原因。」

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