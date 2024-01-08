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波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

編譯廖振堯／綜合7日電
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

機身編號N704AL的阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機，去年才交機，投入載客飛行只有八周，卻於5日傍晚發生內嵌式艙門(plug door)脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。知情人士透露，調查人員將檢視責任究竟歸屬於波音，或是製造板面的航太零件供應商「Spirit Aero」。

路透報導，737 MAX 9是目前波音最大的單走道機型，最多可搭載220人，因此比早期型號的737多設一道艙門。但額外安裝的門會增加機身重量，同時減少機艙座位配置的靈活性，因此大多數737 MAX 9的客戶都選擇座位較少的寬鬆布局，在交機時用插栓固定額外的艙門開口。而這片艙門正是此次意外脫落的部位。

這款內嵌式艙門是由堪薩斯州的Spirit Aero公司負責作則生產及初步安裝，第二階段則由波音公司在西雅圖郊外的工廠完成組裝。

知情人士說半完成的機身組件用火車運到華盛頓州連頓市(Renton)工廠後，波音通常會先取內嵌式艙門，在間隙內填滿內裝隔絕材料，再將部件裝回原位並完成整個安裝過程；最後整個艙體還會加壓至150%，以確保一切耐壓正常。知情人士稱，此安裝流程意味著可能無法明確找出組裝過程中哪個環節出現缺失。

不過以插栓固定預裝門的作法已經行之有年，這提供航空公司靈活的座艙佈局。機身結構專家將參與調查，以確定設計或製造是否導致事故發生；一位消息人士透露「我們的假設是它安裝或操作不正確。」波音和Spirit Aero皆拒絕評論製造及安裝流程。

華盛頓州 堪薩斯州 航太

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