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被指愛吸毒讓董事會擔憂丟生意 馬斯克回嗆WSJ

編譯潘勛／綜合7日電
馬斯克愛吸五花八門毒品，讓特斯拉、SpaceX高層很憂心。(美聯社)
馬斯克愛吸五花八門毒品，讓特斯拉、SpaceX高層很憂心。(美聯社)

世界首富馬斯克吸食過迷幻藥LSD、古柯鹼、搖頭丸、神奇蘑菇等毒品，他對自己的擁護者說，這是他創造力的表現，不然就是心智健康、壓力、睡眠不足的影響，但電動車大廠特斯拉及太空科技公司SpaceX一些董事會成員及高層一直很擔心，會不會倒果為因，進而損害他手中六家公司、數千億元的資產。

馬斯克：已和NASA協議接受藥檢

馬斯克面對媒體指控，除了透過律師團隊發出聲明，堅決否認傳聞外，也在X平台上發文，表示自從2018年在訪談節目中吸了大麻後，就和NASA達成協議，接受為期三年的隨機藥物檢測。

華爾街日報(WSJ)報導，知情人士透露，馬斯克經常在全世界舉辦的私人派對上吸食五花八門的毒品；參加派對的人都得簽署保密協議書，或者交出他們的手機。以往他曾公開吸食大麻，並揚言他取得處方箋，可以使用K他命。

親近馬斯克人士表示，他吸食毒品一直未曾間斷，尤其是K他命，擔心會讓他健康受損。就算沒害他生病，也可能損及他的生意。

吸食非法毒品還可能違反聯邦法律，恐損及SpaceX與政府數十億元的合約。馬斯克本人對控股的公司價值影響極大，可能讓投資人約1兆元資產、數萬個工作機會、極大部分的美國太空計畫，置於險境。

SpaceX是唯一獲准載送太空總署(NASA)太空人往返國際太空站的美國公司。近幾年，國防部大量增加委託SpaceX發射火箭的訂單；而且該公司近期內可望贏得一筆大生意，把衛星服務出售給國家安全機構。

知情人士表示，特斯拉前任董事萊斯(Linda Johnson Rice)對馬斯克的吸毒行徑和輕率善變，感到憂心忡忡，以至於2019年不再續任該公司董事。

知情人士稱，一些特斯拉董事私下談論時，都很擔憂外傳的馬斯克吸毒，但相關主題從未被列入董事會議程，談話內容也不會出現在會議紀錄。

馬斯克表示，在他身上「就連最微量的藥物或酒精都沒驗出來」，還隨文附上「大便」表情符號，並直接標註WSJ的帳號，暗示其報導有失專業。

馬斯克 太空人 毒品

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