紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐約時報 專欄作家撰文暗示流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)是女同性戀，遭到親友團和粉絲的反彈，甚至開始抵制紐約時報。

歌詞提「玻璃櫃」、演唱會穿彩虹衣

每日郵報7日報導，安娜‧馬克斯(Anna Marks)日前在一篇為紐時撰寫，名為「看看我們逼泰勒絲做了什麼」(Look What We Made Taylor Swift Do)的文章中指出，泰勒絲在創作歌詞中提到「玻璃櫃子」(glass closets)，巡迴演唱時向女同性戀藝術家路易絲‧富勒(Louie Fuller)致敬，加上表演時頭戴雙性戀驕傲旗假髮並身穿彩虹連身裙，在在暗示泰勒絲向世人隱瞞了「熱愛酷兒身分」的性取向。文章刊登後，引發強烈反彈並指控該文涉及「性別歧視」。

紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈。圖為紐時這篇文章在X平台上的貼文。（取自紐時X平台）

有線電視新聞網CNN資深娛樂記者奧利佛‧達西(Oliver Darcy)透露，該篇文章刊登之後，立刻在泰勒絲的粉絲圈炸了鍋，「至少我知道他們真的很不爽。」達西並指泰勒絲曾公開表示她是LGBTQ+的異性戀盟友，而且現在正和美式職業足球堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)球員崔維斯‧凱爾西(Travis Kelce)高調熱戀中。

已有粉絲開始抵制紐約時報，並在社群平台X發文表示：「我剛剛取消訂閱，那篇文章有性別歧視，非常不恰當。」還有網友寫道：「質疑泰勒絲是沒有出櫃的酷兒，完全子虛烏有，這種垃圾應該出現在超市收銀台旁的國家詢問報(National Enquirer)。」

另外圈內人士向CNN表示，該篇文章是因為忌妒泰勒絲：「因為她太成功了，所以才會有這種針對泰勒絲的道德找碴。」

專欄也曾點名哈利 史泰爾斯

報導指出，馬克斯在2022年也曾在紐約時報撰文，點名英國知名歌手哈利史泰爾斯(Harry Styles)的性取向加以評論，並直言他「利用酷兒來提升名氣，卻從未證實自己的酷兒身分。」