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司法部長加蘭德：全美公務員面臨的暴力威脅激增

記者胡玉立／綜合報導
司法部長加蘭德說，聯邦執法部門發現，公務員以及為政府工作的人員近月受到的威脅激增，就連美國民主也受到威脅。(美聯社)
司法部長加蘭德說，聯邦執法部門發現，公務員以及為政府工作的人員近月受到的威脅激增，就連美國民主也受到威脅。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)5日表示，聯邦執法部門發現，近幾個月來，公務員以及為政府工作的人員受到的威脅激增，情況令人深感不安；「這些暴力威脅不可接受，美國民主也受到威脅」。

加蘭德是在司法部與執法官員舉行不公開會議討論暴力犯罪之前，向媒體發表上述言論。他舉例指出，相關官員正在調查全國多個法院和州議會大廈被迫疏散的炸彈威脅，聯邦官員還逮捕並指控一名威脅殺死一名國會議員及其子女的男子。

加蘭德表示，「這還只是冰山的一角，那些負責選舉事務、確保旅行安全、教育兒童、報導新聞、代表選民和維護社區安全的人，也都面臨暴力威脅。」

與此同時，加蘭德說，雖然威脅增加，但全國兇殺案數量卻在下降；2021年到2022年，兇殺案下降6%。大城市警長協會(MCCA)報告顯示，2022年至2023年大部分時間裡，69個大城市的謀殺案下降幅度逾兩位數。

司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)表示，巴爾的摩官方告知，去年當地兇殺案減少逾20%；底特律官員表示，去年兇殺案是1966年以來最少的一年，槍擊和劫車事件發生率下降幅度也逾兩位數。

不過，情況在華府顯然不同；2023年是華府20多年來死亡人數最多的一年。5日的會議討論哪些暴力犯罪措施有效、哪些無效，以及如何在華府等地妥善應用有效策略。

加蘭德表示，拜登總統的2022年「兩黨安全社區法案」(Bipartisan Safer Communities Act )有效讓部分槍枝遠離年輕人，聯邦調查局依法對21歲以下欲購買槍枝者進行強化背景調查，迄今已阻止購槍527枝。

2021年1月6日國會暴亂事件屆滿三周年，該事件導致140多名警察遭到攻擊；五人在事件發生期間或之後立即死亡。加蘭德表示，司法部迄今已對1250人提出指控，並已有890人定罪。

司法部 華府 暴力犯罪

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